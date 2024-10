Belgique - France : la presse belge en a marre

L’équipe de France a été fortement chahutée hier par la Belgique, mais les Bleus se sont finalement imposé 2 buts à 1. Une victoire qui leur permet de consolider leur deuxième place du classement du groupe 2 de la Ligue A et d’être pratiquement qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Ce succès, c’est aussi le cinquième consécutif face aux Diables Rouges, portant à 43 ans le nombre d’années d’invincibilité de la France face au voisin belge en compétition officielle. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur belge, Domenico Tedesco, assurait pourtant que son équipe méritait de l’emporter.

« C’est en effet une grande déception, car on s’est créé des occasions. On devait gagner ce match, on le mérite, mais quand on joue ce genre de match, et qu’on ne gagne pas, c’est une déception. Mais je retiens le côté positif aussi, la manière de contrôler le match, pressing. Ce n’était pas simple », a-t-il déclaré, avant de revenir sur les cris des tribunes réclamant sa démission. « On me l’a dit après le match. Cela fait partie du jeu. On peut jouer mieux, on pouvait gagner, je peux comprendre qu’en raison du résultat les supporters ne soient pas contents. Mais on a réalisé une bonne performance face, je le rappelle, à une équipe de France qui a de la puissance dans le milieu, une incroyable équipe. »

La Belgique n’a plus de patience

De son côté, la presse locale est un peu plus remontée. La situation commence à agacer sérieusement le Plat pays. Si le niveau de frustration reste moins élevé qu’en 2018, après l’élimination des Diables Rouges en demi-finale du Mondial en Russie, la presse belge a bien « le seum » ce mardi matin. «Les Diables rouges toujours vaincus par la France : une défaite qui peut donner le seum. Les Bleus étaient encore une fois les plus forts. Mais pas ceux qu’on croyait», a écrit la Dernière Heure, faisant référence au maillot bleu arboré par les Belges.

Dans ses pages, L’Avenir se demande «si les dieux du football ne voulaient pas d’une victoire des Diables dans un match officiel contre la France au 21e siècle ?», pendant que Het Nieuwsblad regrette que ce duel entre voisins soit «toujours la même chanson : les Diables Rouges n’arrivent pas à briser la malédiction française malgré une première mi-temps pleine d’espoir» . Un agacement dont le premier responsable, selon les médias, est Tedesco. Les « démission » criés par les supporters belges ont largement été relayés et après avoir attendu, en vain, que la génération dorée des De Bruyne et compagnie remporte un trophée, la patience du peuple belge semble cette fois terminée.