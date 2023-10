Le fils d’une légende espagnole décédée signe pro au Real Madrid

La suite après cette publicité

José Antonio Reyes Junior, fils de l’ancien joueur passé par le Real Madrid entre 2006-2007 (38 apparitions, 7 buts) tragiquement décédé à la suite d’un accident de voiture, vient de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Après avoir intégré l’académie du club merengue en juin 2019, le jeune homme désormais âgé de 16 ans vient de signer son premier contrat professionnel avec la Maison Blanche. Une juste récompense pour le joueur de la Juvenil B qui s’est récemment distingué à l’occasion d’un tournoi avec la sélection espagnole des U17.

«C’est un moment très spécial pour moi. J’ai signé mon premier contrat professionnel avec le Real Madrid et je tiens à remercier le club pour sa confiance et ma famille pour son soutien quotidien. Je vais continuer à travailler et faire de mon mieux pour aller très loin», a déclaré le principal intéressé, des propos relayés par Marca.