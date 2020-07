Vente OM : Gérard Depardieu aurait dit à Basile Boli de se méfier d'Ajroudi

Dès les premières annonces de possible rachat de l'Olympique de Marseille, Basile Boli était sorti du silence et avait échangé quelques tacles appuyés envers Mourad Boudjellal. L'ancienne gloire de l'OM reprochant à l'ancien président du RC Toulon son manque de respect envers l'institution OM.

Aujourd'hui, le nom de Basile Boli revient encore sur le devant de la scène. Non plus avec Mourad Boudjellal mais avec Mohamed Ayachi Ajroudi, celui qui porte le projet de rachat du club phocéen. À en croire L'Équipe, l'acteur français Gérard Depardieu, très proche de l’homme d’affaires tunisien à en croire quelques photos publiées sur le compte Instagram d'Ajroudi, aurait appelé Basile Boli pour lui dresser un portrait peu flatteur de l'homme d'affaires tunisien, le jugeant peu fiable et incapable de tenir ses promesses...