Le PSG déchante à Nice

Les deux grands perdants français de la scène continentale s’affrontent ce week-end dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Entre une équipe du PSG qui a sombré à l’Emirates Stadium (2-0) face à Arsenal et une formation niçoise qui a volé en éclat à Rome face à la Lazio (4-1), c’est un choc entre traumatisé que propose la Ligue 1 ce dimanche soir. Deux équipes capables du meilleur comme du pire et certains observateurs avisés du Championnat de France pourraient expliquer qu’il est donc difficile de prédire avec exactitude l’issue de la rencontre. Néanmoins, il y a quelques indices qui laissent penser le contraire.

Nice et le PSG font match nul, cote à 3,95

Si Paris n’avait pas eu à forcer son talent pour se défaire d’une faible équipe rennaise, cette fois-ci, cela risque d’être un peu compliqué loin du Parc des Princes pour la bande à Luis Enrique. C’est une équipe de Nice traumatisée après une grosse fessée reçue en Italie face à la Lazio qui se dresse devant le PSG. Revancharde, elle ne va rien lâcher et on pourrait assister à un match plus fermé qu’il n’y paraît avec une belle puissance offensive de part et d’autre. Un match nul entre les deux équipes, qui chercheront surtout à ne pas perdre, est donc plus que plausible.

Match nul 1-1 entre les deux équipes, cote à 6,40

Le 1-1, c’est un score habituel pour les supporters niçois. Hormis le 8-0 infligé à Saint-Etienne, le Gym a concédé deux fois ce score à l’Allianz Riviera depuis le début de saison. Contre le TFC tout d’abord, puis contre la Real Sociedad en Ligue Europa. Un troisième nul 1-1 est envisageable, d’autant que le PSG avait ramené ce même score d’un déplacement aussi périlleux du côté du Stade de Reims. La cote est belle et tentante pour les plus joueurs d’entre vous.

Ousmane Dembelé marque contre Nice, cote à 3,15

Écarté suite à une discussion verbale animée avec Luis Enrique mais aussi après un retard à l’entraînement, Ousmane Dembelé risque d’être remonté comme un coucou ce dimanche à Nice. Lui qui est la principale force de frappe offensive depuis le début de saison avec 4 buts et 4 passes décisives en 6 matches de Ligue 1. Nul doute, que la star de l’Equipe de France voudra scorer de nouveau face à Nice.

