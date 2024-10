OL : ça se gâte sérieusement pour Ernest Nuamah

American Express. Pour sa première saison à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor, qui avait récupéré les pleins pouvoirs en se séparant de Jean-Michel Aulas, a consommé les entraîneurs à la vitesse de l’éclair. Laurent Blanc, Jean-François Vulliez (intérimaire), Fabio Grosso et Pierre Sage se sont donc successivement assis sur le banc rhodanien, qui ressemblait à un baril de poudre tant il était difficile de rester en poste. Mais le président des Gones a misé sur le bon cheval avec Sage, qui a sauvé le club d’une catastrophe industrielle en assurant le maintien de l’équipe en Ligue 1 avec une qualification en Ligue Europa en prime. Il a donc été logiquement maintenu cet été, après avoir passé ses diplômes.

En ce qui concerne les joueurs, l’homme d’affaires américain ne perd pas de temps non plus. Dès son arrivée, des sources proches du club nous avaient expliqué que tout le monde ou presque était à vendre à ses yeux. L’été dernier, la porte était donc ouverte pour Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Anthony Lopes, Corentin Tolisso, Orel Mangala et bien d’autres. Même le capitaine Alexandre Lacazette, approché par un club saoudien, n’était pas intransférable. Concernant Ernest Nuamah, le plan initial des pensionnaires du Groupama Stadium était de le garder. Fortement désiré à l’été 2023, il avait été l’une des premières recrues de la nouvelle ère Textor, celle débutée sans JMA dans ses pattes.

Désiré avant d’être poussé dehors par l’OL

Malgré de nombreuses difficultés liées aux problèmes des Gones avec la DNCG, le Ghanéen avait toujours gardé confiance et tenu sa parole auprès de Lyon. Pourtant, de nombreux clubs, dont le PSG et des écuries anglaises, pensaient à lui. Mais Nuamah, qui avait échangé avec Michael Essien au sujet de l’OL, avait fait son choix. Après plusieurs péripéties, il a donc été acheté par Molenbeek, l’un des clubs de la galaxie Eagle Football, avant d’être prêté aux Lyonnais. Si la formule pour le signer a permis de contourner les règles, la finalité est qu’il a pu rejoindre le club où il souhaitait signer. Très attendu par les supporters des Gones, l’ancien joueur du FC Nordsjaelland (20 buts en 49 rencontres jouées là-bas, ndlr) était un titulaire dans l’esprit de la plupart de ses entraîneurs à Lyon.

La saison dernière, il a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues, dont 23 dans la peau d’un titulaire. Concernant ses statistiques, il a marqué 3 buts et délivré 2 assists. Ce qui est faible pour un élément dont on attendait plus. Virevoltant sur le côté, il a apporté de la vitesse, de la percussion et sa qualité de dribble. Mais sa finition laissait à désirer. Il ne faisait pas toujours les bons choix non plus. Malgré cela, l’OL et le joueur, acheté définitivement pour 28,5 M€ et sous contrat jusqu’en 2028, voulaient avancer main dans la main. Mais durant l’été, les Rhodaniens ont lâché sa main et n’ont pas tenu leur parole. N’arrivant pas à se séparer de certains joueurs, dont Cherki, la direction a ouvert la porte à Nuamah. Un choc pour le joueur, qui venait de trouver une maison dans la région.

Nuamah a décidé de rester

Poussé vers la sortie et mis sous pression, le jeune homme de 20 ans a accepté de discuter puis de rejoindre Fulham. Mais il a fait machine arrière au dernier moment. Ce qui a fait capoter son transfert. Dans un monde du foot où les clubs dictent souvent leurs lois, le Ghanéen a décidé de se faire entendre et de rester, lui qui avait fait des efforts pour signer à Lyon. L’OL n’a pas eu d’autres choix que d’accepter. En conférence de presse il y a quelques semaines, John Textor a sorti les rames et essayé de se rattraper. «J’ai présenté des excuses, j’ai beaucoup appris, assure le boss des Gones. C’est quelqu’un de très grande valeur. Ce genre de décisions font que les joueurs se disent que l’OL est un grand club avec des installations extraordinaires.»

Quelques jours après, le joueur a évoqué son cas personnel en conférence de presse. « C’était mon objectif dès la pré-saison : je voulais rester pour me développer ici en tant que joueur, jouer en Europe et aider l’équipe. C’était mon plan. L’environnement est favorable à mon développement. J’aime le style de jeu, c’était ma décision. J’aime le stade, j’aime tout ici.» Touché du soutien des supporters, il a ajouté : « j’ai mon propre style de jeu, et je sais sur quoi je dois travailler. Je me concentre sur mes points faibles pour m’améliorer, et je travaille à l’entraînement pour appliquer cela sur le terrain. Je dois travailler davantage ma finition pour être capable de marquer plus de buts et aider l’équipe. Ce que j’attends de mon coach, c’est qu’il me donne de la confiance. C’est ce qu’il fait depuis son arrivée, et c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup.»

Le Ghanéen est à la peine

Après la parole, place aux actes pour le joueur qui a vécu un été très dur. Mais pour le moment, il a du mal à tenir sa parole justement. Utilisé à 8 reprises toutes compétitions confondues (317 minutes jouées), dont 4 fois en tant que titulaire, il n’est pas entré en jeu face à Lens le 15 septembre dernier. Pierre Sage ne l’avait pas convoqué dans le groupe pour défier Toulouse le 30 septembre dernier, en raison d’un retard à l’entraînement. En ce qui concerne ses statistiques, il n’a pas trouvé le chemin des filets, ni délivré de passe décisive. Au-delà des chiffres, le Ghanéen rencontre toujours les mêmes difficultés dans le jeu. Volontaire, il pêche encore dans la finition et ne fait pas forcément les bons choix.

Cela pourrait d’ailleurs résumer sa prestation d’hier soir face à Besiktas en Ligue Europa. Aligné d’entrée à droite, il a osé et tenté des choses, tout en faisant preuve de maladresse et d’imprécision. Il a d’ailleurs manqué une grosse occasion de la tête dès la 7e minute de jeu après un bon service de Saïd Benrahma. Pour l’ensemble de son œuvre, la Rédaction FM lui a donné donc la note de 4. Même note dans le quotidien L’Equipe, qui indique qu’il a été «un ou deux tons en dessous » de ses compagnons d’attaque alors qu’il était titulaire pour la première fois depuis un mois. Il n’a pas vraiment saisi sa chance hier, alors que Pierre Sage s’appuie actuellement sur le trio Lacazette-Cherki-Fofana. Nuamah, lui, espère se relancer après une période compliquée et lancer définitivement son aventure lyonnaise.