EdF Espoirs : Thierry Henry pourrait être intronisé ce lundi

La suite après cette publicité

Après un dernier Euro U21 complètement raté et une élimination précoce face à l’Ukraine, Sylvain Ripoll a été démis de ses fonctions. Mais alors, qui pour le remplacer ? Ces derniers jours, Le Parisien révèle que Thierry Henry, ancienne gloire d’Arsenal, est le grand favori pour prendre les commandes de l’équipe de France Espoirs. Une bien belle récompense pour l’un des plus grands talents français de son époque. Si de nombreux entraîneurs expérimentés ont également été sollicité (Jocelyn Gourvennec, Sabri Lamouchi et Julien Stéphan notamment), Thierry Henry, fort de sa légende, de son aura et de sa poigne, aurait fait la différence. Assez pour être présenté ce lundi.

En effet, lundi, Thierry Henry pourrait bien être officialisé à la tête de l’EDF Espoirs, et donc, intronisé au comité exécutif. La décision devait être prise sous un délai de 8 jours, nous y voilà. Si le ministère des Sports a forcément supervisé les candidatures de plusieurs tacticiens, l’ancien attaquant des Gunners s’est surtout montré séduisant lors de ses entretiens. Selon L’Équipe, le consultant pour Amazon Prime Vidéo a démontré une connaissance parfaite du vivier français et de la génération 2001, qu’il sera chargé de qualifier pour l’Euro Espoirs 2025 en cas de nomination. Mais s’il est nommé, Thierry Henry devra cependant mettre de côté ses interventions pour la chaîne Prime Video, ainsi que celles pour CBS Sports en Angleterre. Le prix à payer pour se consacrer à plein temps sur les Espoirs, d’autant plus que les Bleuets affronteront le Danemark le 7 septembre prochain en amical, avant de débuter les qualifications pour l’Euro 2025 le 11.