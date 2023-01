Rennes : Bruno Genesio et Benjamin Bourigeaud réagissent à la blessure de Martin Terrier

Malgré la sortie sur blessure de Terrier, buteur sur l’ouverture du score (6e), Rennes s’est imposé en toute fin de match face à Nice (2-1) grâce à un but de Benjamin Bourigeaud (89e). Après la rencontre, Bruno Genesio est revenu sur la blessure de son joueur. «C’est le gros point noir de la soirée. On aura plus de nouvelles demain (ce mardi). Pour l’instant, c’est un genou qui a gonflé. Mais ce n’est jamais très bon quand un genou tourne et gonfle comme ça» a notamment confié l’entraineur du Stade Rennais.

Même son de cloche pour le buteur providentiel, Benjamin Bourigeaud, qui a confié que lui et ses coéquipiers avaient tout fait pour l’emporter en hommage à Martin Terrier justement : «après sa blessure, on s’est réuni pour se dire qu’on allait jouer pour lui. Quand il est sorti, je lui ai serré la main. Il m’a dit de gagner le match. Je lui ai dit qu’on le ferait pour lui. On l’a senti triste et abattu dans le vestiaire. Ça peut être grave.» Il faudra attendre les résultats des examens que passera le joueur de 25 ans ce mardi pour en savoir plus mais il s’agit à n’en pas douter d’un véritable coup dur pour Rennes.

