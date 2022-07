Une star d'OnlyFans veut racheter un club de D1 chilienne mais ...

Club de première division chilienne dont le nom provient de Bernardo O'Higgins ancien général et chef d'État chilien, le Club Deportivo O'Higgins est une formation reconnue dans son pays. La Celeste a remporté le championnat en 2013 et se retrouve actuellement huitième de l'exercice 2022. Grande fan de cette équipe, le mannequin de 32 ans Daniella Chavez se démène pour racheter le club. Utilisant son compte VIP OnlyFans (réseau social au service d'abonnement mensuel comportant souvent des contenus érotiques ou pornographiques), elle a récolté pour près de 8 millions de dollars (7,8M€) pour racheter le club comme le rapporte AS. Un chiffre important et qui se rapproche de la somme demandée par les actuels propriétaires qui est fixée entre 10 et 15 millions de dollars.

Pour autant, ces derniers ne souhaiteraient pas lui vendre comme elle l'a laissé entendre : «O'Higgins est à vendre, mais (Ricardo) Abumohor, dans un acte discriminatoire, me ferme les portes pour pouvoir l'acheter. Ils refusent, car je suis une femme, mannequin et la façon dont j'ai collecté l'argent. Il est à vendre à tout le monde sauf moi !» Une posture que le club a tenu à nier dans un communiqué. «Compte tenu des articles de presse dans les médias numériques qui ont déclaré - avec des sources réservées - que la famille Abumohor exclut la vente du club à une personne en particulier, nous tenons à préciser que cette information est erronée et ne représente pas les valeurs de la famille Abumohor» peut-on lire. Le club a aussi demandé qu'elle attendait une offre formelle et non pas par les réseaux sociaux. Daniella Chavez y a répondu de manière à calmer le jeu : «quand j'aurais fini de lever l'argent, je vais m'asseoir pour parler de l'offre au club. C'est pourquoi il faut bien faire les choses et que ce soit à travers les réseaux sociaux n'est que le moyen d'arriver au résultat final. Merci.»