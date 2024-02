Brighton : Roberto De Zerbi lève le voile sur son avenir

Le nom de Roberto De Zerbi cartonne sur le marché des transferts des entraîneurs. De Barcelone à Liverpool en passant par le Bayern Munich, les clubs sont nombreux à se renseigner sur l’ancien technicien de Sassuolo. Dans une interview chez Sky Sports, l’entraîneur de Brighton a fait allusion à son avenir : «Je sais qu’il y a des grands clubs qui veulent de moi, j’en suis fier. Mais je suis concentré sur Brighton, je veux donner le meilleur de moi-même et concourir à mon meilleur pour donner satisfaction à ce club. Ensuite, je n’aurai aucun problème à travailler dans une autre grande équipe de ma carrière, pour pouvoir gagner la Premier League, la Serie A ou la Bundesliga. Mon gars, tu sais qu’il n’y a pas d’heure précise pour partir»

Il a ajouté : «J’aime l’Italie et le football italien. L’un de mes objectifs est de retourner entraîner en Italie, mais je ne sais pas quand cela arrivera. Je me porte bien en Premier League et à Brighton, je ne peux m’empêcher de les remercier. Ce n’est pas un problème de savoir où vous travaillez, mais comment. Le Milan AC ? Ce n’est pas un club banal pour moi, j’ai grandi avec ce club. Toute ma vie, je serai reconnaissant envers Milan. Il y a deux ou trois clubs en Ligue Europa. Nous verrons qui nous croiserons au tirage au sort». Pour rappel, de grandes écuries italiennes pensent aussi à changer de chef d’orchestre dans 6 mois.