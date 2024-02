Le FC Barcelone a choisi le successeur de Xavi

Xavi, c’est bientôt fini. L’entraîneur du FC Barcelone l’a lui-même annoncé le 27 janvier dernier à la suite d’une lourde défaite à domicile contre Villarreal (5-3). «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle». Il invoquait une usure mentale mais aussi son manque de facultés à trouver les ressorts pour permettre à son équipe de repartir de l’avant.

Même si le risque de fin de saison en roue libre existe, cette communication officielle permet à la direction de se mettre rapidement en quête d’un entraineur en vue de la saison prochaine. Pas mal de noms sont rapidement sortis comme Xabi Alonso, Jürgen Klopp, Sergio Conceiçao ou encore Ruben Amorim et surtout Hansi Flick. Joan Laporta a avoué avoir un faible pour les techniciens allemands en ce moment. L’ancien coach du Bayern, libre depuis son départ de la Nationalmannschaft, est vite apparu comme l’un des favoris avec Roberto De Zerbi.

La piste Flick écartée en raison de la situation du Bayern

Sauf que les déboires actuels du Bayern Munich (en cas de licenciement, Thomas Tuchel a également été cité du côté du Barça) remettent en cause la venue de celui qui avait remporté la Ligue des Champions 2020 contre le PSG. Toujours très proche de l’écurie bavaroise et de ses dirigeants, Flick s’est rapproché de son ancien club ces derniers jours. En parallèle, Laporta a poursuivi ses recherches, notamment sur De Zerbi en demandant toujours plus d’informations à son sujet selon Sport. Les agents de l’Italien ont même été aperçus la semaine passée à Barcelone.

Edmundo Kabchi et Edoardo Cnajr étaient surtout présents pour évoquer la situation de Ronald Araujo, dont ils défendent aussi les intérêts. Entre temps, la donne a évolué. D’après les informations de AS publiées ce samedi, Deco et Laporta se sont entendus sur le choix du technicien de Brighton. Le duo d’hommes forts du Barça en a informé les représentants de De Zerbi. Il y a tout de même un obstacle à la conclusion de ce dossier. Lié aux Seagulls jusqu’en 2026, l’entraîneur de 44 ans possède une clause libératoire de 10 M€ dans son contrat.

Un ultime obstacle à surmonter

Or, tout le monde connaît les difficultés économiques que rencontrent les Blaugranas depuis plusieurs saisons maintenant. Si cette somme n’apparaît pas si conséquente, elle est tout de même un frein. Le Barça avait d’ailleurs réglé 5 M€ pour libérer Xavi de son ancien club d’Al-Sadd au Qatar. AS ajoute tout de même un élément. Le club catalan a garanti aux agents de De Zerbi que s’'il parvenait à trouver une solution, quelle qu’elle soit, l’actuel entraîneur de Brighton sera sur le banc du Barça au 1er juillet prochain. Un nouveau feuilleton s’engage.