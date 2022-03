Dimitri Payet raconte comment l’OM a relevé la tête

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille reste sur trois belles victoires de rang en dominant de la tête et des épaules (deux fois contre le club suisse de Bâle, une fois sur la pelouse de Brest). Alors que la confrontation face à Nice arrive ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome, le calme n’était pas toujours présent ces derniers temps à Marseille.

Clermont, Troyes, Monaco. Trois clubs et un seul point pris alors que les joueurs de Jorge Sampaoli étaient assez tranquillement installés à la place de dauphin. Que s’est-il passé alors pour que l’OM retrouve de l’allant et surtout des résultats probants. C’est Dimitri Payet, qui a tout raconté en conférence de presse ce samedi.

« Il y a une remise en cause »

« Il n’y a pas de système idéal. Dans le foot peu importe le système et la façon dont on est disposé, je pense que ce qu’on y met est important. on collecte ensemble. On attaque et on défend ensemble et ce qu’on a rectifié ces dernières semaines », a commencé par expliquer le capitaine de l’OM. Avant de poursuivre.

« Ça a été une remise en cause collective. Le problème n’était pas Milik ou Payet, Guendouzi ou Kamara, ou peu importe. On était dans une période de moins bien. Peu importe la compositions ou les joueurs sur le terrain, on aurait du faire mieux. La première période contre Monaco a été la plus bonne et on a perdu ce match. Contre Bâle on a joué 75 minutes bonnes. Très complet à Brest puis à Bâle. Il y a eu une remise en cause. Quand on voit Arek a son meilleur niveau, certaines questions ne se posent plus », a-t-il ainsi conclu. Reste maintenant à reproduire cela dimanche soir contre Nice et frapper un grand coup.

Pour cette rencontre, avec notre partenaire Zebet et le code FMX2, nous doublons votre dépôt. Déposez 100€ et jouez avec 200€. Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.