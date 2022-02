Coupe du Monde des Clubs : Leonardo Jardim tacle la FIFA

Après sa large victoire contre Al-Jazira (6-1), dimanche dernier, le club saoudien et champion d'Asie en titre, Al_Hilal, affrontera le vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea, pour espérer se qualifier en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Cependant, l'entraîneur Leonardo Jardim s'en est pris à la FIFA et estime que le tournoi favorise les Sud-Américains de Palmeiras et Chelsea, qui entrent en lice directement pour les demi-finales.

«Il est injuste que certaines équipes doivent jouer quatre matches en huit jours alors que d'autres, qui sont les meilleures, ne doivent jouer que deux matches et arrivent bien reposées. Je pense qu'il faudrait mieux organiser le calendrier, avec plus de jours de récupération pour que les équipes d'Asie aient plus de chances, a-t-il expliqué en conférence de presse. Je suis persuadé que les équipes européennes, et dans ce cas précis, Chelsea, sont clairement favorites, cela ne fait aucun doute, mais ils ont aussi un avantage supplémentaire du fait que nous n'avons que deux jours pour récupérer».