Nike dévoile des crampons inédits pour Harry Kane !

Pour célébrer la superbe saison individuelle d'Harry Kane ponctuée par un titre de meilleur buteur et un titre de meilleur passeur de Premier League, Nike dévoile des chaussures uniques que l'attaquant de Tottenham devrait porter durant l'Euro.

Le capitaine des Three Lions a une fois de plus époustouflé le football anglais en terminant meilleur buteur et passeur du championnat avec 23 réalisations et 14 passes décisives. Si le serial buteur britannique est abonné au titre de meilleur buteur en le remportant pour le troisième fois de sa carrière, il a surtout surpris tous les observateurs en offrant plus de buts à ses coéquipiers que les meilleurs milieux de Premier League comme Bruno Fernandes ou Kevin de Bruyne.

Réaliser ce doublé n'est pas donné à tout le monde, loin de là puisque Harry Kane n'est que le troisième joueur de l'histoire à le réaliser et c'est justement pour cette raison que la marque à la virgule lui a concocté une paire au coloris unique pour célébrer cet exploit comme il se doit. L'attaquant des Spurs porte la Phantom GT et en est l'un des ambassadeurs principaux. Sortie en août 2020, cette paire a connu un tel succès qu'elle est devenue une vraie concurrente de la Nike Mercurial. Cette dernière était par exemple moins présente que la Phantom GT lors de la finale de Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea.

Actuellement en stage avec la sélection anglaise pour préparer l'Euro, Harry Kane a utilisé ses réseaux sociaux pour dévoiler officiellement sa nouvelle paire de crampons qui avait déjà été aperçue dans ses mains lors de la 38ème journée de Premier League. On retrouve une paire avec une tige blanche parsemée de bleu. Ce bleu se présente également sur la languette et le talon où l'on retrouve également le drapeau de l'Angleterre. Enfin, il fallait bien une touche de doré en référence aux trophées donc la virgule et la bande horizontale apportent un côté brillant à cette paire. On notera aussi la présence de trois dates et de trois petites paires de crampons qui rendent hommage aux trois titres de meilleurs buteurs remportés par l'Anglais lors des saison 2015-2016, 2016-2017 et 2020-2021.

Ce nouveau coloris rappelle également celui de l'Hypervenom Phantom II dévoilé en 2018 par Nike pour célébrer le centième but marqué par Harry Kane en Premier League. Après avoir fini meilleur buteur du dernier mondial, le joueur des Spurs pourrait remporter ce titre à l'échelle européenne et mener l'Angleterre vers son premier trophée de l'Euro avec l'aide de ses nouvelles chaussures et de la nouvelle génération anglaise menée par Phil Foden et Jadon Sancho.