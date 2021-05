Manchester City - Chelsea : des crampons de rêve pour une finale 100% anglaise

Les grands joueurs attirent la lumière dans les grands rendez-vous et leurs chaussures aussi. Sur la pelouse du Stade du Dragon de Porto en finale de Ligue des champions, il ne manquera pas de stars. C'est donc l'occasion pour nous de vous présenter les paires de crampons qui feront rêver plus d'un jeune footballeur devant la télévision le 29 mai.

La suite après cette publicité

La planète football va s'arrêter de tourner quand les Blues et les Citizens vont fouler la pelouse du stade du FC Porto, de quoi réjouir les équipementiers qui vont mettre en avant leurs derniers joyaux aux pieds des hommes de Thomas Tuchel et Pep Guardiola. Puma et Nike, qui équipent respectivement les Skyblues et le club londonien, seront bien représentés avec quatre paires de Puma aux pieds des Citizens et 6 paires de Nike aux pieds des joueurs de Chelsea. Adidas répond également présent en se plaçant aux pieds de 7 des 22 titulaires probables, en attendant les compositions officielles.

Nike devrait se placer aux pieds d'un titulaire sur deux durant cette finale de C1. Une performance habituelle pour la marque à la virgule qui représente 52% des chaussures portées dans les 5 grands championnats européens selon une étude de FootballBootsDB. Si la Mercurial est la chaussure la plus populaire du marché, la Phantom GT va lui voler la vedette le temps d'un soir.

Dévoilée en août 2020, la Phantom GT est l'héritière de l'Hypervenom dévoilée en 2013 et portée par Neymar pendant de nombreuses années. Durant cette finale, Mason Mount devrait porter le dernier coloris citron du pack Impulse alors que Kevin de Bruyne, Phil Foden, Ruben Dias et John Stones devraient arborer le coloris bleu roi du pack Spectrum. Seules les couleurs diffèrent sur ces deux paires où l'on retrouve du Flyknit sur l'empeigne avec la technologie ACC qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

Comme face au Paris Saint-Germain en demi-finales, Riyad Mahrez pourrait illuminer la soirée des Citizens avec sa paire de Mercurial Superfly 8 et son coloris Safari qui tient son héritage de la paire signature de Cristiano Ronaldo au début des années 2010. Si l'Algérien sera le seul joueur de Manchester à porter le silo de vitesse de Nike au coup d'envoi du match, Christian Pullisic et Ben Chilwell arboreront eux aussi une paire de Mercurial Safari, avec une préférence pour la coupe basse de la Vapor 14 pour l'international anglais. Sur ces Mercurial dernière génération, on retrouve la technologie Vaporposite qui est une tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon et donnerait la sensation d'avoir une seconde peau tant elle est fine.

Le silo des défenseurs de la marque à la virgule sera bien représenté dans cette finale 100% anglaise puisque Jorginho devrait arborer le dernier coloris bleu turquoise du pack Impulse alors que Thiago Silva pourrait porter le coloris platine et sa touche verte fluo du pack Spectrum. Antonio Rüdiger devrait quant à lui porter la Tiempo Legend 8 dans un coloris blanc et bleu plus classique. Peu importe le coloris, on retrouve le cuir de kangourou qui a fait le bonheur de Ronaldinho quand il était ambassadeur de la Tiempo dans les années 2000. La paire a tout de même été modernisée avec l'ajout de la semelle extérieure Hyperstability qui est très légère.

Tout juste dévoilée, la X Ghosted du pack Showpiece pourrait être portée pour la première fois par N'Golo Kanté et Timo Werner, ambassadeurs du silo de vitesse d'adidas. L'international allemand tentera de faire la différence grâce à la semelle extérieure SpeedFrame chromée et son insert Carbitex en fibre de carbone qui apportent de la légèreté. Andreas Christensen, qui a été préféré à Kurt Zouma lors des demi-finales face au Real Madrid, devrait lui porter la X 19.1 qui est l'avant dernière génération du silo.

Si Paul Pogba a porté le dernier coloris de la Predator Freak face à Villareal en finale d'Europa League, c'est le coloris rose-violet du pack Spectrum qui devrait être présent aux pieds d'Edouard Mendy qui sera le seul joueur à porter ce silo qui est pourtant le plus populaire de la marque allemande. Au niveau des technologies, on retrouve les Demonskin qui sont des petites écailles en caoutchouc placées sur l'empeigne dans le but d'optimiser le toucher de balle, en plus d'apporter un look original à la paire.

Bernardo Silva sera le seul joueur à porter une paire de Nemeziz.1 au coup d'envoi de cette finale. Le génie Portugais porte depuis plusieurs semaines le silo de Lionel Messi dans son coloris zébré issu du pack Superspectral. Prisée pour le maintien et l'agilité avec sa tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied, la Nemeziz pourrait éclairer la rencontre aux pieds du milieu offensif Citizen. Il pourrait d'ailleurs s'agir du dernier grand match de Ligue des champions pour ce silo qui est voué à disparaître selon certaines rumeurs.

Le silo le plus ancien d'adidas a fait un retour tonitruant en février dernier avec la Copa Sense dont İlkay Gündoğan est ambassadeur. Auteur d'une saison exceptionnelle, l'international allemand arbore le coloris rose et blanc du pack Superspectral depuis sa sortie. Au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve le légendaire cuir de kangourou qui se trouvait sur les premières Copa Mundial portées par Franz Anton Beckenbauer. Ce cuir est combiné aux nouvelles technologies SensePods, TouchPods et SoftStuds. Le capitaine de Chelsea César Azpilicueta portera lui les Copa Mundial 20 dans un coloris blanc-noir classique avec les coutures apparents sur l'empeigne.

Enfin, la marque au félin bondissant sera merveilleusement représentée par les joueurs de son club le plus important puisque Fernandinho, Kyle Walker et Oleksandr Zinchenko, qui pourrait être préféré à Joao Cancelo, porteront la Puma Ultra 1.2 dans un coloris blanc éclatant avec des bandes de couleurs rétractées. Issue du pack Spectra, cette paire met en avant la vitesse avec sa tige synthétique MatryxEVO conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide (Kevlar®) pour plus légèreté, de souplesse et de résistance.

Ederson défendra lui les cages des Skyblues avec la Puma Future Z 1.1 dont Neymar est l'ambassadeur. Dans le même coloris que l'Ultra, cette paire offrirait un toucher et un contrôle de balle ultimes grâce à sa tige en maille innovante recouverte d'une fine couche de GripControl Pro. La particularité de ce silo provient de la bande de compression adaptable FUZIONFIT+ qui offrirait un maintien optimal ainsi qu'un soutien idéal pour les mouvements explosifs et les changements de direction.

Les équipementiers officiels de Manchester City et Chelsea seront donc bien représentés au niveau des crampons alors qu'adidas sera moins présent qu'à l'accoutumée. Peu en vue sur cette fin de saison, Raheem Sterling pourrait tout de même être la surprise de cette finale en mettant en avant la marque New Balance avec ses nouvelles Furon v6+ personnalisées !