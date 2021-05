adidas dévoile le pack Showpiece !

À quelques jours de la finale de Ligue des champions qui opposera Manchester City à Chelsea au stade du Dragon à Porto, adidas passe à la vitesse supérieure et plonge la X Ghosted et la Predator Freak dans du gris métal à travers la collection Showpiece.

Quelques semaines après avoir dévoilé la gamme révolutionnaire Gamemode et la PredCopX ultra innovante, la marque aux trois bandes nous surprend en présentant deux de ses silos dans un coloris qui s'éloigne fortement de ce que dégagent les paires du pack Superspectral. Selon certaines rumeurs, les chaussures de ce nouveau pack devaient être portées durant les phases finale de l'Euro et de la Copa America alors que celles du pack Superspectral devaient être chaussées pendant les phases de poule. Mais cette sortie précoce nous pousse à croire que le pack Showpiece sera présent en finale d'Europa League et de Ligue des champions.

Cette nouvelle Predator Freak se dévoile dans un coloris gris métal avec une touche de noir au niveau des trois bandes qui apparaissent sur le flanc extérieur. Du rouge et du bleu viennent apporter un peu de couleur sur l'empeigne à travers les « Demonskin 2.0 » qui sont de petites écailles en caoutchouc qui offriraient un meilleur contrôle du ballon, en plus d'amener un look ultra original à la paire. Rien ne change d'un point de vue technologique et on retrouve donc évidemment cette coupe originale au niveau du talon qui permettrait de gagner en amplitude de mouvement. Cette paire pourrait être portée par Paul Pogba face à Villareal en finale de l'Europa League.

La nouvelle X Ghosted se présente dans le même coloris gris métal avec les fameuses bandes adidas noires. Le rouge et le bleu font des apparitions subtiles en dégradé sur l'ensemble de la paire. Comme toujours, la chaussure de vitesse de la marque allemande se démarque grâce à sa semelle extérieure SpeedFrame chromée et son insert Carbitex en fibre de carbone. Cette paire a déjà été portée par Mohammed Salah face à Cystal Palace lors de la dernière journée de Premier League et pourrait donc être arborée par Timo Werner face à Kevin de Bruyne et Manchester City en finale de C1.

L'absence de la Copa n'est pas surprenante puisqu'elle a déjà bénéficié d'un coloris inédit au mois de mars avec la Copa Sense Inner Life. En ce qui concerne la Nemeziz, elle vient tout juste d'être sublimée spécialement pour Lionel Messi dans un coloris or-rouge très flashy. Dévoilée à travers une vidéo mettant en scène le génie argentin avec la paire dans ses mains, cette Nemeziz met en avant tous ses records et pourrait bien annoncer l'épilogue du silo.