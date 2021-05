Villarreal - Manchester United : une première pour Paul Pogba et adidas

Alors que Villarreal défie Manchester United ce mercredi soir en finale d'Europa League, les plus belles paires de crampons seront aussi de sortie et nous vous les présentons.

Pour les plus grands équipementiers, les grandes compétitions représentent l'occasion idéale de mettre en avant les dernières générations de chaussures aux pieds de leurs ambassadeurs. Nike et adidas se frottent les mains puisque les deux géants de l'industrie seront omniprésents lors de cette finale de C3, comme ils le sont toute l'année dans les 5 grands championnats européens. Selon une étude de FootballBootsDB, 52% des chaussures présentes aux pieds des joueurs des plus grands championnats d'Europe sont conçues par Nike alors que 37% des joueurs chaussent des paires d'adidas et que Puma tente de rester dans la course en étant aux pieds de 7% des joueurs.

La suite après cette publicité

La marque aux trois bandes, qui équipe Manchester United depuis la saison 2015-2016, sera particulièrement à l'honneur au stade Energa de Gdansk ce mercredi 26 mai puisqu'elle devrait se placer aux pieds de 11 titulaires, en attendant les compositions officielles d'Unai Emery et d'Ole Gunnar Solskjær. Les quatre silos de l'équipementier allemand seront au rendez-vous avec notamment la dernière Predator Freak de Paul Pogba.

Dévoilée à quelques jours des finales de Coupe d'Europe, la Predator Freak du pack Showpiece sera portée par l'international français pour la première fois face à Villarreal. Dans son coloris gris métal accompagné de subtiles touches de rouge et de bleu au niveau des Demonskin qui sont des petites écailles en caoutchouc qui optimiseraient le toucher de balle. Le milieu de terrain devrait être le seul mancunien à arborer une paire de Predator alors que du côté du sous-marin jaune, Gerard Moreno, Pau Torres et Gerónimo Rulli porteront celle du pack Superspectral.

Présentée par adidas en février dernier, la Copa nouvelle génération sera mise en avant par David de Gea, Manuel Trigueros et Dani Parejo dans son dernier coloris blanc-rose-noir issu du pack Superspectral où l'on retrouve les nouvelles technologies SensePods, TouchPods et SoftStuds combinées au légendaire cuir de kangourou sur la tige.

Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka défendront les couloirs mancuniens avec une paire de Nemeziz.1 du pack Superspectral, tout comme Paco Alcácer qui pourrait être préféré à Carlos Bacca pour accompagner Gerard Moreno en attaque. Dans son coloris zébré, la chaussure de Lionel Messi est prisée pour le maintien et l'agilité grâce à sa tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied.

Le dernier silo d'adidas, dont Mohammed Salah est l'ambassadeur, sera mis en avant par Mario Gaspar. Le latéral droit de Villarreal porte une paire d'X Ghosted aux couleurs de son club. Issue du pack Superlative, cette paire met en avant les caractéristiques principales du silo de vitesse de la marque aux trois bandes avec la semelle SpeedFrame et son insert Carbitex en fibre de carbone. Le défenseur espagnol devra bien faire parler son explosivité pour contenir Marcus Rashford ou encore Mason Greenwood et son nouveau petit bijou.

Dévoilée en août 2020, la Phantom GT devrait être aux pieds de Mason Greenwood, Edinson Cavani et Victor Lindelöf qui est pressenti pour pallier le forfait d'Harry Maguire. L'Uruguayen porte encore le coloris de lancement blanc et rose alors que le défenseur central mancunien chausse le coloris bleu roi du pack Spectrum. Le prodige anglais a lui droit à une édition inédite aux couleurs des Red Devils. Seul le coloris diffère sur les paires de ces trois joueurs puisqu'au niveau des technologies, on retrouve le Flyknit sur l'empeigne avec la technologie ACC qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

La Mercurial sera la paire la plus présente durant cette finale de C3 puisque 6 joueurs porteront le silo le plus populaire des 5 grands championnats. Yeremi Pino, Fred et Marcus Rashford arboreront des Mercurial Superfly 8 et Vapor 14 dans le coloris rose très flashy du pack Spectrum alors que Bruno Fernandes portera la Mercurial Dream Speed 4.0. Alfonso Pedraza chaussera lui des Mercurial Superfly 13 orange. Si toutes ces paires sont omniprésentes en Europe, le français Etienne Capoue apportera de l'originalité avec sa paire de Mercurial Vapor 8 et son coloris noir-blanc dévoilé en 2012. Cette paire old school présentait les prémices du Flyknit qui a débarqué en 2014 et qui a été remplacé par la technologie Vaporosite sur les dernières Mercurial.

Enfin, le dernier silo de la marque à la virgule sera uniquement porté par Raúl Albiol. Le champion du monde espagnol évolue avec la Tiempo Legend 8 du pack Spectrum qui apparaît dans une teinte platine avec un touche de vert fluo au niveau de la virgule. Anciennement portée par Ronaldinho, la Tiempo est aujourd'hui considérée comme la chaussure des défenseurs. Le classique cuir de kangourou des chaussures de football d'antan est toujours présent mais cette paire est tout de même assez moderne grâce à la semelle extérieure Hyperstability qui est très légère.

Après avoir été absent lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid, Puma ne se placera qu'aux pieds d'Eric Bailly pour cette finale de C3. L'international ivoirien arbore depuis plusieurs semaines la Future Z 1.1 dont Neymar est l'ambassadeur. Dans son coloris blanc éclatant parsemé de bandes de couleurs rétractées, la Future Z est conçue autour de la bande de compression adaptable FUZIONFIT+ qui offre un maintien optimal ainsi qu'un soutien idéal pour les mouvements explosifs et les changements de direction.

Nous retiendrons que Paul Pogba portera pour la première fois les Predator Freak du pack Showpiece alors que Nike se placera probablement aux pieds de 10 titulaires et que Puma fera une apparition discrète.

Crédits photos Nike Mercurial et Tiempo : @SoccerBible