EdF : Olivier Giroud s’enflamme pour Bradley Barcola

Les très bonnes prestations de Bradley Barcola avec le Paris Saint-Germain ne sont pas passées inaperçues, bien au contraire. Déjà la saison passée, ses performances lui avaient permis d’être sélectionné dans le groupe de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. C’est durant cet été en Allemagne qu’il a côtoyé un certain Olivier Giroud qui disputait ses dernières rencontres avec les Bleus. Dans l’édition de ce mercredi du journal L’Équipe, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection a livré ses premières impressions autour de l’ailier de 22 ans.

« Pendant l’Euro, Bradley était à la table entre Antoine (Griezmann) et moi, et il a toujours été discret dehors du terrain. C’est quelqu’un qui parle peu, mais c’était dû au fait d’arriver en équipe de France A, dans un nouveau groupe. J’ai essayé de le faire parler, de le connaître un peu mieux. Dès que tu le connais, il est très à l’aise. Ce qui m’a surpris chez lui et chez les jeunes d’aujourd’hui, c’est qu’ils sont très à l’aise durant les premiers entraînements. Notamment lui. Il a tout de suite montré de quoi il était capable. Tu vois alors le potentiel. Il a encore une grosse marge de progression, mais il est déjà très à l’aise dans les dribbles et la percussion. Sa discrétion en dehors ne se voit pas du tout sur le terrain. Et en plus de ça, c’est un bon mec », a expliqué l’actuel joueur du LAFC.