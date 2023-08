Al-Hilal prépare un show XXL pour l’arrivée de Neymar

La suite après cette publicité

C’est un tremblement de terre sur la planète football. À 31 ans seulement, Neymar va quitter l’Europe et le Paris Saint-Germain pour Al-Hilal. Le club saoudien, qui avait déjà tenté de faire venir Lionel Messi cet été, va s’offrir l’une des plus grandes vedettes de ces dernières années avec à la clé, une liste d’avantages à couper le souffle. Alors, pour son arrivée, le Brésilien va sans doute connaître un accueil XXL de la part d’Al-Hilal qui voit les choses en grand pour "l’opération Neymar". Selon The Daily Mail, les Saoudiens préparent un show jamais réalisé auparavant.

Récemment, la présentation de Karim Benzema à Al-Ittihad avait réuni environ 60 000 personnes au sein d’un même stade, une grande réussite. Mais pour Neymar, cela devrait être encore plus conséquent. Le média britannique rapporte que les coûts de production pour le show réservé pour le Brésilien seront exceptionnels et pourraient atteindre plusieurs millions d’euros. Lors de sa présentation, très probablement dans le stade, il pourrait y avoir également des directeurs de création, des directeurs de spectacle, des directeurs lumière, des feux d’artifice, des spectacles de drones, de la musique, bref, le package complet d’un show jamais vu dans l’histoire. Plus qu’une recrue, Neymar va devenir la tête d’affiche du pays entier, ce qui donne de l’eau à la bouche des Saoudiens qui espèrent attirer les médias du monde entier pour diffuser la présentation de l’ancien parisien.