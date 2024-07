Arnau Tenas veut rester au Paris Saint-Germain

Malgré la présence écrasante de Gianluigi Donnarumma et l’arrivée Matvey Safonov, Arnau Tenas n’entend pas quitter le Paris Saint-Germain. Le gardien la sélection espagnole qui se rendra aux Jeux Olympiques se sent très bien à Paris et ne prévoit pas de quitter la capitale après les JO. «Quand les Jeux olympiques seront terminés, je resterai à Paris, c’est le plan», a déclaré le portier de 23 ans.

Débarqué à Paris l’été dernier, en provenance du Barça, Tenas se sent comme chez lui en France et n’envisage pas de s’en aller. «Je suis très heureux. Chaque fois qu’on me demande, je dis la même chose. Je ne m’attendais pas à être aussi bien et à l’aise. Je définirai cette année comme une année sans soucis», a surenchéri l’Espagnol. L’année prochaine, le joueur formé à la Masia pourrait voir son rôle de numéro deux derrière Donnarumma, être confié à Safonov. Un déclassement suffisant pour motiver un départ dans sa quête à du temps de jeu ? Pour l’instant, Tenas écarte cette idée.