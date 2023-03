Dortmund : Marco Reus va devoir réaliser des sacrifices pour prolonger

La suite après cette publicité

La prolongation de Marco Reus pose question au Borussia Dortmund. Alors que la légende du BVB arrive en fin de contrat en juin prochain, les dirigeants du club allemand souhaitent prolonger d’un an le milieu offensif de 33 ans selon BILD. Mais à une seule condition : que le numéro 11 du Borussia réduise de moitié son salaire annuel de 12 millions d’euros.

Son club de cœur lui donnerait alors en échange plusieurs primes. L’international allemand ne souhaite pas mettre fin à sa carrière et a déjà eu plusieurs discussions avec la direction de l’actuel dauphin du Bayern Munich en Bundesliga. Une décision doit être prise au plus tard en avril. Actuellement, Reus est le joueur de l’effectif de Dortmund le mieux payé. Un possible départ vers le RB Leipzig avait été envisagé en janvier dernier.

