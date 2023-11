Ansu Fati a une idée claire pour son avenir

Des hauts et des bas. Jusqu’à présent, la carrière d’Ansu Fati au FC Barcelone n’est pas un long fleuve tranquille. Malgré des débuts fulgurants, les blessures ont eu raison de lui. Mais l’Espagnol est en train de remonter la pente, non pas en Espagne, mais dans la grisaille de l’Angleterre. À Brighton, surtout ces dernières semaines, l’ailier de 21 ans monte en puissance et réalise des performances plus qu’intéressantes. De quoi envisager un retour en force en Catalogne ?

La suite après cette publicité

Selon Sport, Ansu Fati n’a que le Barça en ligne de mire. S’il progresse de jour en jour sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’ailier sait qu’il regagnera les rangs blaugranas à l’issue de la saison. Et son objectif est simple : s’imposer et réussir à nouveau à Barcelone. Un défi de taille quand on sait à quel point sa relation avec Xavi n’était pas idéale. Au pire des cas, le club espagnol pourra toujours vendre sa pépite qui est en train de faire remonter sa valeur marchande. Ce qui est sûr, c’est que la deuxième partie de saison de Fati sera cruciale pour son avenir en Espagne…