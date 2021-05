Levante - FC Barcelone : les compositions sont là

La 36e journée de Liga offre un duel intéressant entre Levante et le FC Barcelone. A domicile, le club valencian s'organise dans un 5-4-1 avec Aitor Fernandez dans les buts. La défense est composée de Jorge Miramon, Ruben Vezo, Oscar Duarte, Roberto Suárez et Antonio García. Jorge De Frutos, Enis Bardhi, Gonzalo Melero et José Luis Morales constituent l'entrejeu. Enfin, Roger Marti est seul en attaque.

De son côté, le FC Barcelone poursuit dans son 3-5-2 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Ronald Araujo, Gerard Piqué et Clément Lenglet forment la défense alors que les rôles de pistons sont assurés par Ousmane Dembélé et Jordi Alba. Sergio Busquets est accompagné dans l'entrejeu par Frenkie de Jong et Pedri. Enfin, Antoine Griezmann et Lionel Messi forment le duo d'attaque.

Les compositions

