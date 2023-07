Le FC Barcelone a reçu plein d’offres pour Pedri et Gavi !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone n’a peut-être pas énormément d’argent dans ses caisses en ce moment, mais il ne manque pas de talent. Dans l’effectif barcelonais, on compte ainsi plusieurs jeunes joueurs qui sont déjà des références, à l’image de Gavi (18 ans), Alejandro Baldé (19 ans) et Pedri (20 ans). On peut aussi ajouter des joueurs comme Ronald Araujo ou Ansu Fati, encore assez jeunes et dont le talent n’est plus à prouver, même si le deuxième cité a un peu de mal à revenir.

Si les Catalans étaient il y a quelques années en position de force sur le mercato, dans la mesure où ils pouvaient se permettre d’aller chercher les joueurs qu’ils souhaitaient, la donne a bien changé. Et forcément, avec de tels talents dans l’effectif, les cadors européens aujourd’hui au-dessus financièrement veulent venir se servir. Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Joan Laporta s’est exprimé à ce sujet, faisant de sacrés aveux…

Des offres de partout !

« Actuellement, on a des offres pour Christensen, pour Pedri, pour Gavi, pour Araujo, pour Ter Stegen, pour Ansu Fati, pour Raphinha, pour Baldé », a ainsi lancé le président de l’écurie barcelonaise. Il faut dire que ces derniers mois, certains de ses joueurs ont notamment été annoncés dans le viseur de clubs comme le Bayern Munich et Liverpool, et seuls Raphinha et Fati sont considérés comme potentiellement transférables.

« Mais nous ne sommes pas un club vendeur », a tenu à ajouter Laporta, expliquant cependant que le départ de Clément Lenglet pour Tottenham est en bonne voie. Reste cependant à voir si le président barcelonais ne changera pas d’avis, lui qui a besoin d’argent pour conclure les arrivées de joueurs comme Vitor Roque ou Arda Güler…