Le récit de l’incroyable shopping des amis de Pogba à la boutique adidas

Le procès de l’affaire Pogba connaît son deuxième jour. Après une première journée marquée par la polémique née de l’absence du joueur au tribunal, ce sont désormais les récits qui s’enchaînent. Ceux des principaux concernés, la fameuse bande d’amis qui a assisté ou participé - c’est ce que les débats permettront de déceler - à l’extorsion, ont débuté, avec notamment le dénommé Machikour K. Le journal L’Equipe relaie ainsi une histoire parallèle à ce dossier d’extorsion, lorsque ses amis ont dévalisé la boutique adidas des Champs-Elysées, pour un montant proche de 50 000 euros. Paul Pogba bénéficie d’un montant alloué par son équipementier, pour piocher dans les collections. Mais ce jour-là, la bande a explosé le budget, comme le raconte Machikour K.

La suite après cette publicité

« J’étais avec Adama et son épouse. Je n’imagine pas tout de suite la portée de ce qu’il s’est passé. C’est la première fois qu’on prenait autant (d’articles). C’est Paul qui a émis le souhait d’y aller, parce qu’il y avait bientôt les fêtes musulmanes et il fallait faire plaisir à toutes les familles. Le montant alloué était dépassé, il y avait un problème d’autorisation. Quand j’y vais, en général, c’est par le biais de Mathias, qui nous donne le montant à l’avance. Là, on n’en avait pas. Il fallait que Paul vienne sur place (pour valider et récupérer les articles laissés). On a abusé, on s’est laissé aller dans l’euphorie », a-t-il exposé, avant de poursuivre. « On est repartis avec un camion, que j’avais ramené. Oui, Paul était surpris par le montant et ne s’attendait pas à cela. Un des gérants lui a dit qu’il avait deux solutions : soit vous payez la différence, soit vous posez les affaires. On n’arrivait pas à faire la différence entre ce que chacun avait pris. Il fallait tout rescanner, Paul était pressé (et a payé). Il n’était pas content, non. »