PSG : Neymar a poussé pour la venue de Sergio Ramos

Jeudi, le Paris Saint-Germain réalisait un gros coup avec la signature de Sergio Ramos. Le défenseur central espagnol débarquait libre en provenance du Real Madrid et paraphait un contrat de deux ans avec le PSG. Une signature qui va indéniablement apporter un plus sur le plan qualitatif à l'effectif dirigé par Mauricio Pochettino. Et un homme a joué un rôle prépondérant dans le recrutement de Ramos : Neymar ! Selon les informations de Sport, le milieu offensif brésilien a pesé de tout son poids auprès de sa direction pour que le champion du monde 2010 rejoigne la capitale française.

Le numéro dix parisien estimait en effet que son club avait besoin d'un profil comme Sergio Ramos pour enfin remporter la Ligue des champions. La proximité entre Neymar et l'ancien joueur du Real Madrid aurait également constitué un sérieux atout pour finaliser ce dossier d'envergure. L'histoire dira si la volonté de l'international brésilien permettra au PSG de se hisser sur le toit de l'Europe la saison prochaine...