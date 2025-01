Manchester United annonce le décès du Ballon d’Or Denis Law

Dans un court communiqué, Manchester United vient d’annoncer le décès de la légende du football anglais, Denis Law, à 84 ans. International écossais, l’attaquant passé par Manchester City et Manchester United notamment, pendant 11 saisons, a remporté deux Premier League en 1965 et 1967, ainsi qu’une Ligue des Champions en 1968. Membre du Hall of Fame en Angleterre, Denis Law a surtout remporté le Ballon d’or en 1964.

«Manchester United est profondément attristé de partager la déclaration suivante au nom de la famille Law : "C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que notre père Denis Law est malheureusement décédé. Il a mené une bataille difficile, mais il est maintenant en paix. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à son bien-être et à ses soins, par le passé et plus récemment". Nous savons à quel point les gens l’ont soutenu et aimé et cet amour a toujours été apprécié et a fait la différence. Nous vous remercions», indique le communiqué des Red Devils.