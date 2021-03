OM : Pol Lirola donne sa version

C'est une nouvelle affaire dont l'OM se serait bien passée au coeur de cette éprouvante saison 2020-2021. Comme révélé par la presse espagnole, deux joueurs de l'OM ont été épinglés en train de faire la fête, avec un total de 33 personnes du côté de Bardalona, dans la banlieue de Barcelone en Catalogne. L'un des joueurs est Pol Lirola, le latéral droit espagnol de 23 ans, arrivé en janvier sur la Canebière en provenance de la Fiorentina.

La suite après cette publicité

Le journal catalan ARA, qui relate également l'existence de cette soirée et l'intervention de la police, a contacté le joueur. « C'était un dîner avec six personnes », s'est-il défendu. Il n'en dira pas plus sans consulter son avocat, qui risque d'avoir un peu de travail dans les prochaines heures. L'identité du deuxième joueur de l'OM impliqué est toujours inconnue.