OM : la police espagnole porte plainte contre 2 joueurs

Marca vient de dévoiler une petite bombe. La police de Badalona, ville catalane située dans la banlieue de Barcelone, a porté plainte contre deux joueurs de l'Olympique de Marseille. Le journal ne donne cependant pas le nom des membres de l'effectif phocéen impliqués, même si plus tard dans l'après-midi, la Cadena SER a donné le nom de Pol Lirola. Ces joueurs sont accusés d'avoir participé et/ou organisé une fête illégale dans la ville mentionnée, dans une résidence dédiée au tourisme.

⚠️ POL LIROLA, DENUNCIAT PER ORGANITZAR UNA FESTA IL·LEGAL A BADALONA!



El futbolista català de l'Olympique de Marsella, Pol Lirola, ha estat denunciat per la Guàrdia Urbana de Badalona per organitzar una festa il·legal amb fins a 33 persones presents.



➡️ @punsix pic.twitter.com/Xa9vBmFxTy