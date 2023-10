Arsenal - City : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est le choc de cette 8e journée en Premier League. Arsenal reçoit Manchester City dans le nord de Londres. Une affiche XXL entre des Gunners qui espèrent se venger de la saison dernière, qui voyait les Skyblues rattraper leur retard avant de soulever le titre de champion d’Angleterre, avec seulement 5 points d’avance sur leurs adversaires du jour. Cette année, les deux mastodontes sont bien lancés. Si les Spurs règnent temporairement en tête du classement, le vainqueur entre Arsenal et City prendra la 1ère place du championnat, idéal avant la trêve internationale.

Pour cette rencontre, Mikel Arteta ne devrait pas revoir son plan de jeu habituel. Raya devrait être titularisé, lui qui n’a pourtant pas été parfait loin de là contre Lens en Ligue des Champions. Devant lui, une ligne de 4 avec White, Saliba, Gabriel et Zinchenko, qui rentrera souvent dans l’entrejeu quand son équipe aura le ballon. Au milieu, Partey semble encore trop court. Rice devrait donc voir Havertz et Odegaard à ses côtés. Sur l’aile gauche, Trossard devrait assurer le poste avec Gabriel Jesus en pointe et Saka à droite, même si l’Anglais n’est sûrement pas à 100%. En face, Pep Guardiola devrait aligner Ederson, Walker, Akanji, Dias et Gvardiol. Au milieu, il y a du choix, mais Lewis devrait être préféré à Nunes, avec Kovacic également, dans un double pivot. Doku et Foden devraient alimenter leurs couloirs avec un Alvarez en soutient d’Haaland, seul en pointe. Les Gunners en 4-3-3, les Skyblues en 4-2-3-1. Ce qui est sûr, c’est que cette énorme affiche pourrait d’ores et déjà s’avérer déterminante pour la suite de la saison.

Suivez le match ARSENAL - CITY sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.