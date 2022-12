PSG : la date du retour de Lionel Messi n’est toujours pas connue

La suite après cette publicité

Si Kylian Mbappé (finaliste) est revenu directement à l’entraînement sans prendre de vacances, le Paris Saint-Germain n’a pas fixé de date de retour à l’entraînement, à son champion du monde Lionel Messi (35 ans), d’après ce qu’explique L’Équipe. Une période de 10 jours de repos est accordée à chaque joueur après leur parcours en Coupe du Monde, mais adaptable en fonction de chacun.

Le septuple ballon d’Or est allé au bout de la compétition (18 décembre) et le PSG se montre compréhensif sur son cas. Le club de la capitale ne veut rien précipiter du fait des célébrations du titre, des voyages et fêtes de fin d’année… Paris fera un point avec la Pulga entre Noël et le Nouvel An. Une présence face à Strasbourg (28 décembre) est vraisemblablement d’ores et déjà à exclure.

