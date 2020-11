Chelsea - Tottenham : les compositions officielles

Ce dimanche, à 17h30, le Tottenham de José Mourinho défie Chelsea - un club que le Portugais a entraîné de 2004 à 2007 et de 2013 à 2015 - à Stamford Bridge, avec en ligne de mire la place de leader du championnat. Des Blues qui sont sur une série de trois succès de rang en championnat et qui vont donc, logiquement, privilégier la continuité. La complémentaire paire Thiago Silva - Kurt Zouma enchaîne devant Edouard Mendy, tandis que Hakim Ziyech, véritable maître à jouer de la formation de Frank Lampard occupe le côté droit d'une attaque complétée par Tammy Abraham et Timo Werner.

En face, Mourinho fait aussi dans le classique avec un onze qui devrait, comme contre Manchester City, jouer relativement bas en misant sur des contre-attaques rapides. Un système au sein duquel l'infatigable Pierre-Emile Höjbjerg s'épanouit à merveille, où Ndombélé devrait encore disputer une bonne heure et qui utilise les qualités de vitesse de Heung-min Son et la vista de Kane. Seule petite surprise : Joe Rodon prend place en défense aux côtés d'Eric Dier.

Les compositions des équipes :

Chelsea : Mendy - James, Silva (C), Zouma, Chilwell - Kovacic, Kanté, Mount - Ziyech, Abraham, Werner.

Tottenham : Lloris (C) - Aurier, Rodon, Dier, Reguilon - Hojbjerg, Sissoko - Bergwijn, Ndombele, Son, Kane.