OL-Clermont : Damien Da Silva revient sur la défaite

Un début d’année délicat pour l’OL. En domination, mais en manque de réalisme devant le but avec seulement deux tirs cadrés, l’Olympique Lyonnais s’est fait surprendre et s’est incliné contre Clermont (0-1). Après la défaite, Damien Da Silva (34 ans) a tenté d’expliquer les raisons de cette défaite contre le voisin clermontois.

«On avait la maîtrise du match, on pensait que ça allait venir seul, car on était bien en première. On a manqué dans la percussion et dans les occasions pour marquer des buts. On sait très bien qu’on n’a pas exploité les espaces, on n’a pas réussi à faire la différence. Il y a un gros travail à faire pour le collectif», a expliqué le défenseur lyonnais, au micro de Canal +.

