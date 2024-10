Youth League : Lille domine le Real Madrid

Les grands n’ont "plus" qu’à imiter leurs petits frères ce soir. Avant la rencontre de gala entre le LOSC et le Real Madrid (21h00), les U19 des deux clubs avaient eux aussi rendez-vous, dans le cadre de la Youth League, cet après-midi. Une opposition qui a tourné à l’avantage des Nordistes, vainqueurs 2-1. Juste avant la pause, les joueurs de Stéphane Pichot et Stéphane Noro (le duo en charge de l’équipe lilloise engagée en Youth League) avaient frappé par deux fois.

D’abord par l’intermédiaire de Soriba Diaoune, auteur d’un but exceptionnel après avoir mystifié son adversaire dans la surface (40e, 1-0), puis d’Ayodele (43e, 2-0), lui aussi mis sur orbite par le très intéressant Younes Lachaab. La réduction de l’écart de Yanez (57e, 2-1) n’aura pas été suffisante pour les joueurs d’Alvaro Arbeloa. Au classement, Lille est 13e (sur 36) et virtuellement barragiste grâce à ses 4 points. Le Real Madrid est 21e.