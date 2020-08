La presse européenne se moque du PSG

La suite après cette publicité

L'Allemagne savoure le triplé du Bayern

En Allemagne on célèbre ses champions ! Grâce à succès face au PSG, le Bayern Munich a remporté sa sixième Ligue des Champions. Pour le quotidien Bild, les joueurs du «Bayern, sont les Rois d'Europe» ! C'est une «victoire nette en Ligue des champions contre Tuchel et Paris». Kicker revient lui sur cette grande finale qui a vu le Bayern dominer un adversaire coriace, mais encore un peu tendre à ce niveau et qui a manqué cruellement de réalisme. En revanche, le Frankfurter met l'accent sur la saison des Munichois et le triplé réalisé par les hommes de Hansi Flick ! C'est un nouveau triplé pour les Bavarois qui est largement salué outre-Rhin.

L'Espagne cartonne le PSG...

En Espagne, là aussi la finale de la Ligue des Champions et le sacre du Bayern Munich sont largement commentés ! Mais le journal Marca se montre sans pitié pour le Paris Saint-Germain avec un titre plus qu'aguicheur : «l'argent ne donne pas encore le bonheur», avec une photo en Une de Lucas Hernandez, qui tient la coupe sur sa tête ! Plutôt ironique de critiquer les investissements du PSG alors que le Bayern a dépensé 80M€ pour s'offrir Lucas Hernandez l'été dernier. Pour ce qui est du football, «le PSG est tombé face à un Bayern qui a imposé un rythme infernal pour remporter son sixième titre dans cette compétition», écrit le journal. De son côté le journal AS est moins virulent et rend hommage «aux joueurs bavarois qui sont au ciel» grâce à cette victoire ! Pour Mundo Deportivo, c'est le sixième sacre du Bayern qui est mis en avant ! Une performance qui résonne et qui place un peu plus le club allemand parmi les grands d'Europe ! Un succès qui traverse l'Atlantique où le journal argentin Clarin estime que «le Bayern est un champion parfait» !

... L'Italie en rajoute

En Italie aussi, la victoire du Bayern fait les gros titres. Mais la presse transalpine n'est pas très tendre avec le PSG. À L'image du Corriere dello Sport avec ce titre : «le Bayern se moque de l'Émir» qui a dépensé, selon le quotidien «1,2 milliard d'euros pour perdre en finale». «Ce sixième triomphe européen devant Neymar-Mbappé a été décidé par un ancien de la Juve, Kingsley Coman, formé au PSG», constate le Corriere. Pour Tuttosport, le «PSG est ko, et c'est le Bayern qui commande en Europe !» Avec six titres dans cette compétition, «le Bayern égale Liverpool», indique encore le média turinois.