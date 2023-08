OM-Reims : les notes du match

L’Olympique de Marseille faisait sa rentrée ce samedi. Après un mercato mouvementé et beaucoup commenté, l’OM ne devait pas se louper pour sa première de la saison. Notamment afin de se rassurer après sa défaite en Grèce, au Panathinaïkos (0-1). Pour sa première en Ligue 1, Marcelino décidait d’aligner sa recrue Ndiaye, aux côtés d’Ounahi, Vitinha et le jeune Mughe. Côté Rémois, on retrouvait du classique, avec Diakité en attaque. Et cette première de la saison a démarré très fort au Vélodrome puisqu’il n’a fallu que quelques minutes à Ito pour ouvrir le score (1-0, 10e). Malmenés, les Phocéens trouvaient la transversale par Mbemba (14e) et continuaient de pousser. Mais un exploit individuel d’Ounahi, d’une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface, faisait exploser le Vélodrome (1-1, 23e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 3 1 1 1 0 0 2 1 18 Reims 0 1 -1 0 0 1 1 2

Très animée, la première période réservait d’autres surprises. Ito pensait s’offrir le doublé d’une belle frappe rasante, mais le ballon était sorti du terrain au départ de l’action (40e). Juste derrière, Vitinha pensait faire le coup parfait, mais la VAR intervenait aussi pour signaler un hors-jeu (42e). Et malgré les occasions marseillaises, les hommes de Still se montraient solide. Mais les Champenois montraient ensuite plus de difficultés après l’heure de jeu et manquaient de rythme offensivement. L’OM l’a ensuite fait payer. Servi sur la droite par Sarr, Vitinha, avec un peu de réussite, voyait sa frappe entrer dans les filets (2-1, 73e). Dans une fin de match compliquée et difficile, les Phocéens ont tenu et empochent ce premier succès avant un match retour décisif contre les Grecs, pour une place tant importante en Ligue des Champions.

À lire

Jonathan Clauss donne les clés de la victoire de l’OM contre Reims

L’homme du match : Vitinha (7,5) : solide sur ses appuis mais très peu trouvé dans la surface, la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM paraît moins timoré que la saison passée. En seconde période, il a semblé plus en confiance et n’a pas hésité à répéter les efforts dans le camp adverse. Une détermination qui paie, puisqu’il est allé chercher le ballon devant Abdelhamid pour tromper Diouf et ouvrir son compteur buts (73e). Le Portugais n’était pas loin du break de la tête, mais son coup de casque passait à côté des buts rémois (76e). Remplacé par Harit (83e).

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille

- Pau Lopez (6) : le gardien de but espagnol s’est très vite fait cueillir au premier poteau sur le but d’Ito (10e), mais ne peut rien sur le deuxième but contré, finalement refusé pour un ballon sorti des limites du terrain. Il a néanmoins été présent pour soulager les siens sur les quelques centres adverses.

- Clauss (7) : reculé au poste de latéral droit, l’ancien Lensois a très actif sur son couloir et a su montrer une belle justesse du pied droit, que ce soit dans le jeu ou sur coups de pied arrêtés. Malgré quelques déchets techniques, le défenseur français a été solide face à son vis-à-vis (4 duels au sol gagnés sur 5). Défensivement, il a su faire les retours nécessaires pour combler ses montées dans l’autre moitié de terrain.

La suite après cette publicité

- Mbemba (5,5) : l’international congolais commence mal sa rencontre, en laissant trop d’espace à Ito sur l’ouverture du score. Il a su néanmoins retrouver sa concentration, malgré un placement qui peut poser question sur certaines situations. Offensivement, son seul fait d’armes aura été une barre transversale de la tête avant d’être signalé hors-jeu (14e).

- Gigot (7) : l’autre défenseur central de l’OM aura été plus vigilant dans cette charnière. S’il n’est pas le meilleur relanceur de l’équipe, il a su briller par son sens du placement défensif et sa hargne pour empêcher les Champenois de trouver des solutions dans la surface (5 dégagements, 3 interceptions).

La suite après cette publicité

- R. Lodi (5) : grandement attendu du côté du Vélodrome, le latéral gauche brésilien n’a cependant pas apporté le même impact que son homologue à droite. Parfois pris de vitesse par Ito, l’ex-défenseur de l’Atlético de Madrid a semblé manquer de rythme dans un match énergivore pour lui, où il a manqué également de lucidité (3 fautes provoquées). Averti (59e).

- Rongier (6,5) : le capitaine aura délivré une copie intéressante au sein du jeu marseillais. D’abord très propre dans la circulation du ballon (100% de passes réussies), l’ancien Nantais a été important dans le travail défensif des siens dans l’axe, imitant son nouveau compère dans l’entrejeu en mettant la pression sur l’adversaire (4 interceptions, 3 tacles réussis). Remplacé par Veretout (67e).

La suite après cette publicité

- Kondogbia (6) : l’international centrafricain n’aura pas eu besoin de beaucoup de temps pour se relancer après sa prestation difficile en milieu de semaines et retrouver ses repères dans l’entrejeu marseillais. Imposant dans ses prises de balle, il a également été précieux dans les récupérations et les interceptions, afin de permettre aux siens de défendre en avançant (4 duels aériens gagnés sur 4, 6 dégagements).

- Mughe (6) : déjà entré en jeu face au Panathinaikos, l’ailier camerounais a été déstabilisant sur son flanc, enchaînant les appels et les courses pour décontenancer Remplacé par Sarr (51e), le Sénégalais a rentabilisé son entrée en jeu en étant passeur décisif sur le but de Vitinha (73e). S’il n’a pas vraiment brillé techniquement, sa vivacité peut vraiment faire du bien à l’équipe de Marcelino cette saison.

La suite après cette publicité

- Ounahi (6,5) : milieu relayeur de formation, le Lion de l’Atlas n’a pas joué à son poste de prédilection, avec ce rôle d’ailier gauche. Pourtant, il a su alterner les reculs défensifs et les attaques de transition (2 passes clés), malgré un manque de justesse technique (0 dribble réussi sur 2). Il s’est offert un superbe enroulé pour remettre les deux équipes à égalité . Remplacé par Guendouzi (83e).

- Ndiaye (6) : pour sa première en Ligue 1 sous le maillot de son club de cœur, l’attaquant sénégalais a montré beaucoup d’activité dans le pressing des premières relances adverses. Ces efforts ont été récompensés par une passe décisive sur le but d’Ounahi. Plus souvent trouvé dans les pieds, il s’est montré volontaire avec le ballon, tentant de faire des différences sur les couloirs. Remplacé par Aubameyang (67e).

La suite après cette publicité

- Vitinha (7,5) : voir ci-dessus

Stade de Reims

- Diouf (4,5) : S’il ne peut rien faire sur l’égalisation marseillaise, masqué par le mur rémois dressé devant lui, le portier du Stade de Reims s’est toutefois montré vigilant au moment opportun, notamment sur coups de pied arrêtés (34e). Le Français a aussi rassuré sa défense par son sens de l’anticipation (69e) et ses interventions aériennes (44e) avant de concéder un nouveau but (73e). Le gardien de 24 ans a tout de même montré de belles qualités de relances au pied.

La suite après cette publicité

- Foket (4) : Le latéral droit rémois a eu beaucoup d’activité dans son couloir. Il est d’ailleurs à l’origine du centre menant à l’ouverture du score d’Ito. Toutefois, le Belge a montré ses signes de fébrilité en phase défensif. En retard sur les contres phocéens, il est fautif sur l’égalisation marseillaise, trop attentiste face à Ounahi qui a tout le temps d’enrouler sa frappe (23e).

- Okumu (4,5) : Associé à Abdelhamid en défense centrale, le Kenyan a fait bonne figure. Solide dans les airs, il s’est souvent fait surprendre dans son dos par Vitinha sur un contre olympien et a manqué de jus pour revenir à sa hauteur (42e). Heureusement pour lui, le Marseillais est signalé en position de hors-jeu. En seconde période, le Rémois s’est imposé par son gabarit pour ne pas se faire déborder par Ndiaye (47e).

La suite après cette publicité

- Abdelhamid (4,5) : Souvent irréprochable dans ses interventions et son jeu de corps en première période, le Marocain est coupable d’une erreur qui coûte cher à son équipe. Sur une action marseillaise, il reste passif devant Vitinha et laisse le Portugais lui piquer le cuir entre les pieds pour crucifier Diouf (74e).

- Wilson-Esbrand (3) : Le latéral gauche rémois a connu une première compliquée. L’Anglais arrivé cet été en provenance de Manchester City a souffert face aux déboulées côté droit de Mughe qui l’a poussé à la faute. Il s’est rendu coupable d’un tacle rugueux sur l’ailier phocéen qui aurait pu lui valoir un carton rouge (42e). Même constat en seconde période face où Sarr a régulièrement eu le dessus sur lui. En deçà par rapport à ses partenaires, il est remplacé tardivement par Koudou (80e). Le jeune joueur de 18 ans a fait passer un frisson au Vélodrome en dégoupillant une frappe pleine axe qui s’est malheureusement envolée dans les travées (90e+5).

La suite après cette publicité

- Ito (6,5) : Le Japonais est reparti sur les mêmes bases que la saison précédente. Très remuant, il a posé énormément de difficultés aux défenseurs marseillais par son jeu avec et sans ballon. Vif, il a profité des espaces laissés par les Phocéens pour se mettre en position de frappe et ouvrir son compteur cette saison (10e). À la suite d’une percée plein axe, le Japonais aurait pu s’offrir un doublé après un bon travail de Richardson mais son but a été refusé (39e). Il n’a pas ménagé ses efforts pour décrocher et apporter le surnombre sur l’aile droite.

- Richardson (6) : L’ancien havrais a livré une prestation plus qu’honorable dans l’entrejeu en grattant énormément de ballons à ses adversaires. Il n’a pas hésité à décrocher pour porter le danger sur le côté, à l’image de sa fixation qui mène au second but d’Ito, finalement refusé. En retard sur une accélération de Sarr, virevoltant après son entrée en jeu, il écope logiquement d’un carton jaune (54e). Remplacé à l’heure de jeu par Teuma (60e). Fraîchement recruté, le Maltais a évolué dans un rôle de meneur de jeu et distillé des ballons intéressants à Nakamura et Ito.

La suite après cette publicité

- Munetsi (5,5) : Positionné aux côtés de Richardson dans l’entrejeu, le Zimbabwéen est monté progressivement en puissance après un début de rencontre timide. Le milieu rémois s’est dépensé sans compter pour compenser les montées de ses partenaires. En phase offensif, il s’est montré plus discret et a manqué de justesse dans la dernière passe (70e). Pour une simulation dans la surface adverse, il prend le premier carton jaune de la partie (35e). Il sort à la 80e minute, remplacé par Atangana Edoa.

- Matusiwa (5,5) : Dans un rôle de récupérateur, le Néerlandais s’est déplacé sur toute la largeur pour couper les trajectoires et annihiler les tentatives de contre-attaque phocéenne (16e). Au cours du premier acte, il s’est distingué par son intelligence à orienter le jeu et aller chercher côté opposé. On peut malgré tout lui reprocher d’avoir été trop souvent bousculé sur les coups de pied arrêtés marseillais.

La suite après cette publicité

- Khadra (4,5) : Disponible sur son côté mais aussi entre les lignes, l’Allemand fraîchement recruté cet été s’est mis en valeur en tentant sa chance de loin. En phase défensive, il a fait les efforts nécessaires pour revenir, à l’image de son retour payant sur Vitinha (26e). Malgré de bonnes intentions, il n’a pas été assez influent sur le front de l’attaque champenoise. Remplacé par Nakamura (60e). Le Japonais est passé proche de remettre son équipe sur les bons rails. Combinant parfaitement avec Ito, il n’a pas résisté au bon retour de Veretout (79e).

- Diakité (4) : Pour ses débuts sous les couleurs rémoises, l’Ivoirien a été plutôt discret. Volontaire en première période par sa capacité à décrocher pour se rendre disponible et combiner avec ses coéquipiers, il a eu très peu de ballons à exploiter et n’a pas constitué la menace principale sur le front de l’attaque rémoise. Logiquement, il a été remplacé à l’heure de jeu par Salama (60e). À l’instar de Diakité, le Français s’est senti bien seul devant et son entrée en jeu n’a pas influé sur l’animation offensive champenoise.