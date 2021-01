Journal du Mercato : le FC Barcelone commence à paniquer

La suite après cette publicité

En France :

On commence ce Journal du Mercato en France du côté de Marseille où Morgan Sanson est sur le départ. Le milieu de terrain devrait rejoindre Aston Villa dans les prochains jours. Les Villans et l'OM ont trouvé un accord autour d'une somme comprise entre 15,7 M€ et 17,5 M€ (en fonction des bonus). De son côté, le joueur a donné son feu vert. Autre départ attendu sur la Cannebière, celui de Kostas Mitroglou. Le Grec a trouvé un accord à l'amiable avec la direction phocéenne pour résilier son contrat. L'attaquant devrait rebondir à l'Aris Salonique. Enfin, l'avenir d'André Villas-Boas serait sur un fil. Après quatre défaites consécutives, l'entraîneur portugais est menacé. Et Pablo Longoria, le directeur sportif marseillais, aurait déjà un nom en tête pour le remplacer. L'Espagnol pourrait faire appel à son compatriote, Ernesto Valverde. L'ancien coach du Barça pourrait débarquer afin de sauver la saison de l'OM qui prend une mauvaise tournure ces dernières semaines. Sauf que celui qui a toujours officié sur les bancs de Liga ne serait pas emballé par le challenge marseillais.

À l'étranger :

Manchester United a plusieurs dossiers sur le feu. Mais celui de Paul Pogba attendra cet été. En effet, selon le Daily Mail, le joueur de 28 ans et les Red Devils ont repoussé les discussions sur son avenir à l'été prochain afin que celui-ci se concentre uniquement sur sa saison. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain donnera sa décision à la fin de la saison. De son côté, Donny van de Beek ne bougera pas cet hiver. Recruté l'été dernier (43 M€), le Néerlandais ne s'impose pas en Premier League et voudrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Sauf que MU ne l'entend pas de cette oreille. Les dirigeants mancuniens s’opposeraient catégoriquement au départ de l’ancien de l’Ajax. Enfin, dans le sens des arrivées, Dayot Upamecano est courtisé par ce même Manchester. Le club anglais pourrait passer à l'action dès cet hiver afin de renforcer un secteur parfois défaillant. Affaire à suivre… Selon les informations du Daily Mail, Manchester United va prendre une décision sur l’avenir de Jesse Lingard après le match de FA Cup face à Liverpool ce dimanche. L'Anglais, formé au club, ne joue presque plus depuis le début de la saison et attire les regards de West Brom, Newcastle et Sheffield United.

On file en Espagne pour notre focus du jour sur le FC Barcelone. En pleine campagne pour la présidence du club, la formation catalane n'avance pas sur ce mercato hivernal. Et cela commence à en faire paniquer quelques-uns au sein de l'écurie espagnole. Pourtant, les objectifs en termes de recrues sont clairs : ils ont été fixés par Ronald Koeman. Le Néerlandais veut Eric Garcia, Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Les trois seront libres en juin et les Blaugranas vont donc devoir patienter. Ce qui pourrait se retourner contre eux. Le défenseur central de Manchester City par exemple serait aussi suivi par le Paris Saint-Germain qui ne voudrait surtout pas se priver de jouer un mauvais coup au Barça. Et même en faire un énorme deuxième en venant chiper Lionel Messi l'été prochain. Les approches incessantes de Paris auprès de l'Argentin agacent et font paniquer le FC Barcelone, qui craint de perdre sa star au profit d'un club rival. Le latéral prêté au Bétis, Emerson, intéresse aussi le club parisien. Mais ce dernier pourrait attendre l'été prochain pour bouger. En réponse aux déstabilisations parisiennes, les Catalans auraient toujours dans leur viseur Juan Bernat. Ils se seraient vu aussi proposer deux joueurs en fin de contrat en juin : Sergio Aguero et David Alaba. Ils garderaient également un œil sur Houssem Aouar de l'OL mais pour le moment sans intérêts vraiment concrets.

Les officiels du week-end :

C'est officiel. L'attaquant brésilien de 29 ans, Willian José, s'engage avec Wolverhampton qui a obtenu le prêt du joueur de la Real Sociedad jusqu'en fin de saison. Une option d'achat a également été accordée, s'élevant à 19 millions d'euros selon les médias espagnols.

Carlos Fernández Luna, attaquant de 24 ans et ex-international Espoirs, quitte Séville, son club formateur, pour la Real Sociedad. Il vient remplacer Willian José, part aux Wolves. Il a signé un contrat le liant au club txuri urdin jusqu'en juin 2026.

Peu utilisé du côté de l'Atalanta, le latéral Cristiano Piccini est de retour à Valence sous forme de prêt. Le joueur italien de 28 ans avait évolué à Mestalla pendant deux saisons avant de filer à Bergame en septembre dernier

Rafa Benitez quitte le banc du Dalian Pro. L'entraîneur espagnol de 60 ans a annoncé qu'il mettait un terme à son aventure sur le banc du Dalian Professional FC. Arrivé en Chine en juillet 2019, il explique dans une missive que sa décision a été motivée par la situation sanitaire incertaine.

Enfin, Fikayo Tomori a rejoint l'AC Milan. Le défenseur anglais de 24 ans a été prêté par Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Le club milanais dispose d'une option d'achat à hauteur de 28 M€.

Arsenal confirme le départ de Mesut Özil vers Fenerbahçe. Le joueur avait déjà révélé son départ, c'est maintenant au tour d'Arsenal de confirmer la nouvelle. Mesut Özil n'est plus lié aux Gunners et rejoint Fenerbahçe où il va signer un contrat de trois ans et demi. Il est attendu demain en Turquie.

