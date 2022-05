FC Barcelone : la bataille fait rage pour Clément Lenglet !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone prépare l'avenir. Cet été, les pensionnaires du Camp Nou veulent changer une bonne partie de l'effectif pour retrouver les sommets et concurrencer le Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions. Mais avec des finances serrées, les Catalans vont devoir vendre. Ils ont commencé leur dégraissage par la vente du flop Coutinho à Aston Villa pour environ 20 millions d'euros. Un dossier plutôt facile à régler puisque le Brésilien voulait partir. Mais ce n'est pas le cas de tous les indésirables du Barça.

Parmi eux, on retrouve Clément Lenglet. Après des débuts réussis, le Français, arrivé de Séville, a peu à peu perdu sa place dans le onze blaugrana, lui qui n'entre pas dans les plans de Xavi la saison prochaine. Mais les médias catalans dont Sport ont indiqué ces dernières semaines que l'ancien joueur de Nancy n'avait pas l'intention de s'en aller cet été. De quoi compliquer les affaires des Culés, qui ont besoin de liquidités notamment pour boucler les arrivées de Robert Lewandowski, Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta et éventuellement celle de Raphinha en cas de non-prolongation d'Ousmane Dembélé.

La Premier League aime Lenglet

Mais la donne a changé à en croire les informations publiées par Sport ce lundi matin. En effet, le quotidien catalan explique que Clément Lenglet ouvrirait la porte à un départ cet été. Mais pas à n'importe quel prix. L'international tricolore ne souhaiterait s'en aller que sous la forme d'un prêt. Une formule qui lui permettrait de conserver son salaire ou une très grosse partie. Cette option est également celle favorisée par les dirigeants espagnols, conscients qu'avec ses émoluments il sera difficile de le vendre durant cette intersaison.

Pourtant, le prix demandé par les Blaugranas, à savoir 15 millions d'euros, semblait raisonnable. Quoi qu'il en soit, un départ de Lenglet est plus que jamais étudié par les Catalans, qui ont d'ailleurs rencontré ses représentants. Et c'est vers la Premier League que les prétendants à sa venue sont les plus chauds. On retrouve ainsi Tottenham, Newcastle, Everton et Arsenal. Il reste à savoir quel sera le choix du défenseur, qui sait qu'il lui faut changer d'air pour avoir du temps de jeu et retrouver les Bleus pour participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.