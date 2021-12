Mercato : le FC Barcelone s'attaque maintenant à Matthijs de Ligt

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s'active pour retrouver de sa superbe. Alors que la direction blaugrana fait tout pour boucler la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé et l'arrivée de Ferran Torres cet hiver, l'objectif est maintenant de renforcer un secteur dans le besoin depuis plusieurs années : la défense centrale. En raison des performances peu satisfaisantes d'Eric Garcia (20 ans), Oscar Mingueza (22 ans) et de l'avenir incertain de Clément Lenglet (26 ans) et Samuel Umtiti (28 ans), le club aurait ciblé Matthijs de Ligt (22 ans) pour épauler Gerard Piqué (34 ans).

Selon les informations de Sport, l'international néerlandais était déjà une priorité du club catalan, alors qu'il évoluait encore à l'Ajax Amsterdam. Aujourd'hui à la Juventus, le défenseur central ne serait pas satisfait du projet sportif présenté par les Bianconeri et la direction turinoise ne serait pas contre son départ afin de remédier à ses problèmes financiers. L'objectif de la Juve serait de vendre De Ligt afin d'investir pour renforcer l'attaque du club.

Barcelone a un plan pour faire venir De Ligt

Mais les problèmes financiers restent plus importants à Barcelone qu'à Turin. Après une réunion avec son agent Mino Raiola, la direction blaugrana aurait été informé que le prix de De Ligt serait bien plus faible que celui de sa clause de libération, à hauteur de 120 millions d'euros. Mais les questions salariales restent toujours un énorme problème pour le Barça. Alors que Xavi avait déjà demandé une équipe plus compétitive pour cet hiver, Barcelone aurait un plan et aimerait se séparer de certains indésirables pour laisser une place au Néerlandais.

Toujours selon le média catalan, le départ définitif de Philippe Coutinho est une piste sérieusement envisagée. Avec six défenseurs centraux dans son effectif, Barcelone aimerait également attirer l'ex-défenseur de l'Ajax afin de se séparer de Samuel Umtiti ou de Clément Lenglet. Un montage financier qui permettrait plus facilement à Ferran Torres de rejoindre les Blaugranas. De son côté, Matthijs de Ligt n'a jamais caché qu'il appréciait le FC Barcelone et cela pourrait être une piste pour relancer le natif de Leiderdorp.