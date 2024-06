Mamadou Sakho signe au Torpedo Kutaisi

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Libre depuis novembre 2023 et son départ de Montpellier, Mamadou Sakho (34 ans) vient de retrouver chaussure à son pied. Le défenseur central international français formé au Paris Saint-Germain vient de s’engager avec le Torpedo Kutaisi qui évolue en première division géorgienne.

«Le contrat de Mamadou Sakho a été accepté. Après avoir joué pour le Paris Saint-Germain, Liverpool, Crystal Palace et Montpellier, Mamadou Sakho va désormais rejoindre le Torpedo Kutaisi. Mamadou Sakho et le Torpedo Kutaisi ont négocié sur tous les aspects de son transfert. Le joueur aidera non seulement Torpedo Kutaisi à remporter des trophées, mais il servira également en tant qu’ambassadeur de la communauté internationale du football. Il sera impliqué dans le développement de la Torpedo Academy, servant de mentor pour les jeunes joueurs et assurant leur croissance professionnelle» peut-on lire dans un communiqué.