Ligue 1 : Arnau Tenas élu pépite du mois de décembre

Inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, Arnau Tenas (22 ans) a su saisir sa chance et faire valoir ses qualités pendant la suspension de Gianluigi Donnarumma et la blessure de Keylor Navas. Pour sa sérénité dans les buts parisiens et ses nombreux arrêts, le jeune portier espagnol a été élu Pépite du mois de décembre par les internautes.

Entré en cours de match contre le Havre, le gardien a disputé trois matchs au total avec ceux contre Nantes et Lille. Au classement, il devance Mahamadou Nagida (18 ans) du Stade Rennais et Dilane Bakwa (21 ans) de Strasbourg.