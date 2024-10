N2 : pas de sanction pour Bruno Irles et Bordeaux

Enfin, une bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. Lors de sa réunion du 17 octobre dernier, la commission des éducateurs de la Fédération française de football (FFF) a décidé de ne pas infliger de sanction sportive suite à l’affaire autour de l’entraîneur bordelais, Bruno Irles, selon Sud Ouest. Les Girondins restent donc dixièmes de leur poule de National 2, avec deux matchs en retard.

La suite après cette publicité

Fin août, Bordeaux avait engagé Irles avec une licence et un contrat d’un mois en tant que 'dirigeant’, et non comme 'entraîneur’. Cette décision correspondait à une infraction vis-à-vis du règlement. À partir du cinquième match en infraction, Bordeaux risquait un point de pénalité. La situation contractuelle d’Irles avait été finalement régularisée après quatre matchs de championnat et un de Coupe de France. Toujours d’après Sud Ouest, la Commission a estimé que Bordeaux avait dû faire face à un « contexte particulier » et lui avait donc laissé un délai supplémentaire. La semaine dernière, elle a ainsi constaté que le contrat d’entraîneur avait été validé par les administrateurs judiciaires.