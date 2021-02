OM-PSG : record d’audience pour Canal+

En récupérant les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2 pour le reste de la saison, Canal+ avait frappé un grand coup. Encore plus avec, la diffusion, ce dimanche du Classique entre l’OM et le PSG (0-2), la rencontre la plus suivie du championnat chaque année. Preuve en est, l’historique chaîne cryptée a même réalisé son record d’audience de la Ligue 1 toutes cases et chaînes Canal+ confondues depuis octobre 2019, soit donc le record de la saison.

La suite après cette publicité

«Pour son grand retour sur Canal+, le choc OM-PSG a rassemblé 1,710 Million de téléspectateurs. Il s'agit de la meilleure audience de la Ligue 1 toutes cases et chaînes CANAL+ confondues depuis octobre 2019, soit le record de la saison. Un pic est atteint en tout début de match à près de 2,3 Million de télespectateurs», indique le communiqué envoyé par le groupe présidé par Maxime Saada.