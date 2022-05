L’Atlético de Madrid veut s'offrir un oublié du PSG !

La suite après cette publicité

La saison 2021-2022 de l'Atlético de Madrid ne restera pas dans les annales du football mondial. Quatrièmes de Liga et toujours menacés par le Betis, disposant d'un match en retard et pointant à seulement quatre longueurs, les Colchoneros ont par ailleurs quitté la scène européenne au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions, dépassés par l'impressionnant Manchester City. Avec les réceptions du Real Madrid et du Séville FC sans parler d'un déplacement à la Real Sociedad lors de l'ultime journée, l'Atléti s'apprête à vivre un mois de mai compliqué qu'il faudra cependant parfaitement gérer pour conserver cette quatrième place, synonyme de C1 l'année prochaine.

Conscient de l'enjeu sportif et des conséquences économiques en cas d'échec, Diego Simeone a cependant une nouvelle fois chuté, samedi soir, à Bilbao (0-2), confirmant la mauvaise passe du club de Madrid, auteur d'une seule victoire lors de ses six derniers matches toutes compétitons confondues. Alors en coulisses, les discussions s'accélèrent et les dirigeants comptent bien prendre les choses en main pour permettre aux Colchoneros de jouer, à nouveau, les premiers rôles la saison prochaine. Dans cette optique, Mundo Deportivo indique que l'Atlético de Madrid regarderait du côté de Lisbonne en vue du prochain mercato estival avec deux cibles prioritaires.

Pablo Sarabia et Pedro Porro dans le viseur des Colchoneros !

Prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting, Sarabia (29 ans) est très apprécié par Diego Simeone et la saison réalisée par l'attaquant de 29 ans n'a logiquement pas échappé au technicien argentin. Auteur de onze buts et sept passes décisives en 26 matches de championnat portugais, l'international espagnol (18 sélections, 7 buts) peut se targuer d'un joli bilan de 18 buts en 44 rencontres au total. Décisif dans les cinq compétitions que la formation lisboète a disputées, le natif de Madrid prouve ainsi toute sa polyvalence sur le front de l'attaque. De quoi convaincre les Colchoneros de l'attirer l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Sarabia retournera, en effet, dans la capitale française à l'issue de la saison.

Pas forcément dans les plans des Rouge et Bleu, prêts à se séparer de lui, il pourrait alors facilement se laisser tenter par un nouveau challenge aux côtés d'El Cholo. Désireux de renforcer son secteur droit, l'Atléti travaille par ailleurs sur Pedro Porro. Latéral droit promis à un très grand avenir, l'international espagnol (1 sélection) actuellement prêté par Manchester City au Sporting reste un objectif prioritaire. Si le club portugais dispose d'une option d'achat obligatoire, il pourrait ensuite être tenté de le transférer pour un montant beaucoup plus élevé. Reste alors à savoir combien seront prêts à mettre les Rojiblancos pour s'offrir le très prometteur défenseur de 22 ans.