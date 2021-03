PSG : la grosse cote de Daniel Labila

Daniel Labila (17 ans) est l'un des fers de lance des U19 du Paris SG cette saison. L'attaquant, au club depuis sa préformation, a notamment inscrit 7 buts en championnat avant l'arrêt de la compétition pour raisons sanitaires. La saison passée, avec les U17 Nationaux, son bilan était de 19 réalisations ! Et alors que son contrat expire en juin, il a vu Leonardo lui offrir en personne un premier bail professionnel.

Et s'il étudie toujours attentivement la proposition de son club formateur avec sa famille et ses conseillers Amadou Konté et Ali Barat, le jeune homme hésite face aux sollicitations d'autres écuries huppées ailleurs en Europe. Selon nos informations, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, Naples et l'AC Milan sont en effet venus aux renseignements. Après Soumaïla Coulibaly (représenté par les mêmes agents), talentueux défenseur central qui s'est engagé avec Dortmund, le PSG va-t-il perdre un autre de ses jeunes les plus prometteurs ?