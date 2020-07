Leganés - Real Madrid : les compositions sont tombées

Pour la dernière journée de Liga, le Real Madrid va fêter son titre de champion d'Espagne contre Leganés dans un derby de Madrid. Le club de la banlieue de la capitale espagnole se présente dans un 3-4-3 avec Pichu Cuéllar dans les buts. Unai Bustinza, Rodrigo Tarin et Dimitrios Siovas forment la défense. Roberto Rosales et Jonathan Silva assurent les rôles de pistons. José Luis García del Pozo dit Recio est associé à Ibrahim Amadou dans l'entrejeu. Enfin, Aitor Ruibal et Bryan Gil accompagnent Manu Garrido en attaque.

De son côté, le Real Madrid s'articule dans un traditionnel 4-3-3 avec Alphonse Areola comme dernier rempart. Lucas Vazquez, Eder Militao, Sergio Ramos et Ferland Mendy le devancent. Aligné en sentinelle, Casemiro est assisté par Isco et Federico Valverde. Marco Asensio, Karim Benzema et Vinicius Junior composent le trio d'attaque.

Les compositions :

Leganés : Cuéllar - Bustinza, Tarin, Siovas - Rosales, Recio, Amadou, Silva - Ruibal, Garrido, Gil

📄 ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño de una ciudad! ¡VAMOS LEGA! #LeganésRealMadrid #VamosLega pic.twitter.com/asZt8sLSkP — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 19, 2020

Real Madrid : Areola - Vazquez, Militao, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Isco - Asensio, Benzema, Vinicius Jr