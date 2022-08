Inter Milan - Cremonese : les compositions officielles

Pour le compte de la quatrième journée de Serie A, l'Inter Milan accueille la Cremonese à partir de 20h45. (Un match à suivre en direct sur notre site). Les Nerazzurri, septièmes avec six points, veulent se ressaisir après leur première défaite de la saison, vendredi, sur la pelouse de la Lazio Rome (1-3) et avant d'enchaîner deux gros matches face à l'AC Milan et le Bayern Munich. De son côté, le promu est toujours à la recherche de son premier point après trois défaites à la Fiorentina, contre la Roma et face au Torino.

Pour cette rencontre et alors que les matches vont s'enchaîner à une cadence folle, Simone Inzaghi effectue quatre changements après la défaite à Rome avec notamment le duo d'attaquant. Lukaku est blessé et Lautaro Martinez débute sur le banc, c'est donc Dzeko et Correa qui évolueront devant. Au milieu, Calhanoglu prend la place de Gagliardini alors Darmian évoluera à gauche puisque Dimarco recule en défense centrale à la place de Bastoni. Côté Massimiliano Alvini, le coach de la Cremonese, quatre changements sont également effectués dans le 3-5-2 avec l'apparition de Lochoshvili en défense. A droite, Ghiglione débute avec Quagliata à gauche et au milieu, Ascacibar est titularisé.

Les compositions officielles

Inter Milan : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Dimarco – Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian – Dzeko, Correa.

Cremonese : Radu – Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili – Ghiglione, Escalante, Pickel, Ascacibar, Quagliata – Dessers, Okereke.