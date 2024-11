Vidéo, Chelsea : l’incroyable égalisation de Moises Caicedo contre Manchester United

Ce dimanche, c’était encore jour de choc en Premier League. Après la belle mise en bouche que représentait la rencontre entre Tottenham et Aston Villa cet après-midi, le duel entre Manchester United et Chelsea tenait en haleine toute l’Angleterre. Et après une première période sans but, tout s’est emballé au retour des vestiaires à Old Trafford.

La suite après cette publicité

En effet, alors que les hommes de Ruud Van Nistelrooy ont pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Bruno Fernandes, la réaction des Blues ne s’est pas faite attendre. Sur un corner mal repoussé par la défense mancunienne, Moises Caicedo n’a pas hésité et a envoyé une reprise de volée rasante pour égaliser et tromper André Onana. À consommer sans modération.