Manchester United : Bobby Charlton atteint de démence

Sombre période pour les héros du passé anglais. Deux jours après le décès de Nobby Stiles, légende de Manchester United et champion du Monde 1966 avec l'Angleterre, l'iconique Bobby Charlton (Robert de son vrai nom) a reçu un diagnostic de démence, tout comme Stiles avant lui. C'est aussi après un tel diagnostic que son frère Jack était parti le 10 juillet 2020.

«Tout le monde à Manchester United est attristé que cette terrible maladie ait touché Sir Bobby Charlton et nous continuons d'offrir notre amour et notre soutien à Sir Bobby et à sa famille», a écrit dans un communiqué le club des Red Devils.