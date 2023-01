CdF, 32es : Toulouse écrase Lannion (N3), Auxerre s’en sort aux tirs au but contre Dunkerque (N1)

Avant le dernier match entre Lille et Troyes, les 32es de finale de Coupe de France continuaient de se jouer, ce dimanche après-midi. Au programme, deux équipes de Ligue 1 étaient en lice pour accéder au tour suivant. La première, Toulouse, n’a fait qu’une bouchée de Lannion, pensionnaire de N3. Des doublés de Birmancevic (57e, 66e), Dallinga (39e, 75e) et des buts de Skytta (12e), Begraoui (32e) et Spierings (81e) ont permis au Téfécé de facilement s’imposer.

En revanche, la partie a été plus compliquée pour Auxerre, rattrapé dans les dernières minutes par Dunkerque (N1), malgré un doublé de Raveloson (19e, 35e). Poussée aux tirs au but après avoir manqué deux grosses occasions, l’AJA a arraché la qualification in extremis. Parmi les autres clubs amateurs en lice, Les Herbiers (N2) ont assuré leur qualification contre le Stade Pontivyen, pensionnaire de DH (3-1), Vierzon (N2) a devancé Avoine Chinon (N3) (2-1), alors que Chambéry (N3) s’est qualifié contre Aubagne, club de National 2 (3-1).

Les résultats des 32es de finale de la Coupe de France (18h)