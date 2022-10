EdF : Randal Kolo Muani évalue ses chances de participer au Mondial

La suite après cette publicité

À un petit peu moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde qatarie (20 novembre - 18 décembre), tous les joueurs souhaitent faire partie de la liste des convoqués qu'annoncera Didier Deschamps dans quelques jours. Parmi eux, Randal Kolo Muani, néo-international tricolore (2 sélections), ne cache pas non plus son désir de prendre part à cet évènement majeur du paysage footballistique mondial.

Interviewé par L'Équipe en marge de la rencontre de Ligue des Champions entre l'Eintracht Francfort et l'Olympique de Marseille, l'ancien Nantais a déclaré estimer ses chances de participation au Mondial à « 20%. » « Je travaille pour revenir en bleu, et je sais que je dois être performant dans les grandes occasions pour me donner des chances de revenir. Le match contre Marseille est une bonne occasion » explique ainsi le jeune joueur de 23 ans.